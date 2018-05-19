دورة روما: نادال يهزم ديوكوفيتش ويبلغ النهائي

ويلتقي نادال في المباراة النهائية الاحد مع الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني بين الالماني الكسندر زفيريف الثاني وحامل اللقب والكرواتي مارين سيليتش الرابع.

وكان زفيريف المصنف ثالثا عالميا احرز لقب العام الماضي بفوزه على ديوكوفيتش الثامن عشر حاليا 6-4 و6-3.

وحقق نادال الفوز الخامس والعشرين على الصربي في المواجهة الحادية والخمسين بينهما في ساعة و56 دقيقة، وبات على بعد فوز واحد من معادلة الارقام.

وفوز نادال غدا في النهائي ايا يكن خصمه، سيعيده الى صدارة التصنيف العالمي التي فقدها الاسبوع الماضي لصالح السويسري روجيه فيدرر المبتعد كليا عن الملاعب الترابية بهدف الاستعداد لجولة الملاعب العشبية والتي تتوج بالدفاع عن لقبه في ويمبلدون.

بدوره يستعد نادال لتوسيع رقمه القياسي على ملاعب رولان غاروس الترابية التي تنطلق في 27 ايار/مايو حيث توج بعشرة القاب حتى الآن.

وتوج نادال في إطار هذه الاستعدادات للمرة الحادية عشرة في مونتي كارلو وبرشلونة قبل ان يخرج من ربع نهائي دورة مدريد ويفقد اللقب اثر خسارة امام النمسوي دومينيك تييم هي الاولى منذ نحو عام على الملاعب الترابية.

وقدم نادال وديوكوفيتش اللذان تعرضا لإصابات اثرت كثيرا على نتائجهما في الموسمين الماضيين، اداء من مستوى رفيع اعاد الى الاذهان صورة لقاءاتهما السابقة لا سيما في المجموعة الاولى.

وكان آخر فوز لنادال على غريمه الصربي في نصف نهائي دورة مدريد في 2017، فيما يعود آخر انتصار لديوكوفيتش الى نصف نهائي دورة روما بالذات عام 2016.

وكان "الماتادور" الاسباني سباقا الى كسر منافسه في الشوط السادس من المجموعة الاولى، ورد له الاخير التحية في الشوط التاسع احكمتا بعدها الى شوط فاصل لكسر التعادل (6-6) انهاه الاسباني في مصلحته 7-4 والمجموعة 7-6 بعد ساعة و11 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، كرر نادال السيناريو في الشوط الثالث وتقدم 2-1، ثم مرة ثالثة في الشوط التاسع الاخير لينهيها 6-3 في 45 دقيقة.