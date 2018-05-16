دورة روما: فوز ساحق لنادال وتييم يودع باكراً

حقق الإسباني رافايل نادال المصنف أول في البطولة فوزاً ساحقاً على البوسني دامير دزومهور، بينما ودع النمساوي دومينيك تييم السادس في البطولة والثامن عالمياً باكراً بسقوطه عند الحاجز الأول لدورة روما الدولية لكرة المضرب، خامس دورات الماسترز للألف نقطة.

وفي الدور الثاني الأربعاء، تغلب نادال على دزومهور 6-1 و6-صفر، وخسر تييم أمام الايطالي فابيو فونييني 6-4 و1-6 و3-6.

وأعفي المصنفون الثمانية الأوائل من خوض الدور الأول.

ويلعب الإسباني الباحث عن لقبه الثامن في روما والأول منذ 2003، في ثمن النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف أو الهولندي روبن هازه.

وكان نادال فقد الأسبوع الماضي لقبه في دورة مدريد بخسارته في ربع النهائي أمام تييم، في أول خسارة له على الملاعب الترابية منذ نحو عام، ما كلفه التنازل عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لصالح السويسري روجيه فيدرر الغائب عن موسم الدورات الترابية.

وتوج الإسباني بطلا لدورتي مونتي كارلو وبرشلونة هذا العام للمرة الحادية عشرة في مسيرته قبل سقوطه في مدريد، وهو يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام، المقررة من 27 أيار/مايو حتى 10 حزيران/يونيو.

من جهته، بلغ تييم نهائي دورة مدريد قبل ان يخسر أمام الألماني ألكسندر زفيريف، علماً أنه خسر نهائي الدورة نفسها العام الماضي أمام نادال.

وقال تييم "كانت معركة قوية. كان (فونييني) يلعب بحيوية اليوم، فهو يلعب على أرضه وسبق أن تغلب على (الفرنسي غايل) مونفيس".

وتابع "بالمقارنة مع دورة مدريد، فشهدت الكثير من المباريات المتقاربة التي كان من الممكن أن أخسرها هناك أيضا. لقد حصلت على الفرص".

وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف في المركز الحادي عشر في البطولة إلى ثمن النهائي أيضا بفوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2، في حين تغلب الياباني كي نيشيكوري على البلغاري غريغور ديميتروف الثالث في البطولة 6-7 (4-7) و7-5 و6-4.

كما بلغ الدور ذاته الكرواتي مارين سيليتش الرابع بفوزه على الاميركي راين هاريسون 6-7 (3-7) و6-1 و7-6 (7-1)، والارجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس على البطولة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-5 و6-3.

وفي الدور الثاني أيضاً، خسر الأميركي جون إيسنر الثامن في البطولة أمام الإسباني ألبرت راموس 7-6 (5-7) و6-7 (2-7) و6-7 (5-7)، والجنوب افريقي كيفن أندرسون السابع في البطولة أمام السلوفيني الياز بيديني 4-6 ثم بالانسحاب.

منافسات السيدات

ولدى السيدات، حققت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى فوزاً سهلاً على اليابانية ناومي أوساكا 6-1 و6-صفر في طريقها إلى الدور الثالث.

وهو الفوز الرابع لهاليب على أوساكا في خمس مباريات جمعت بينهما. وبدت صعوبة المباراة واضحة على اليابانية التي سمعت وهي تقول "أريد ان أبكي"، في ظل التفوق الصريح للرومانية.

وقالت أوساكا انها اختبرت خلال المباراة "شعورا بالعجز" أمام هاليب، على رغم ان الأخيرة احتاجت الى إنقاذ أربع فرص لكسر الإرسال في الشوط الثاني، إلا أنها تفوقت بشكل واضح بعد ذلك.

وكانت هاليب قد بلغت المباراة النهائية في روما العام الماضي، ويتعين عليها بلوغ ربع النهائي هذه المرة على الأقل للاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وخسرت التشيكية كارولينا بليسكوفا السادسة في البطولة أمام اليونانية ماريا ساكاري 6-3 و3-6 و5-7. وقامت التشيكية المصنفة أولى عالمياً سابقاً، بضرب كرسي الحكم أكثر من مرة بمضربها، بعد خسارتها نقطة مهمة في الشوط الحادي عشر من المجموعة الثالثة.

وفي أبرز مباريات الدور الثاني لدى السيدات، فازت الفرنسية كارولين غارسيا السابعة على المجرية تيميا بابوش 6-3 و6-4، والأميركية سلون ستيفنز على الاستونية كايا كانيبي 6-صفر و5-7 و6-4، والبريطانية جوهانا كونتا على التايوانية سو-وي هسيه 6-صفر و6-4، والأميركية ماديسون كيز على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 (7-2) و7-6 (7-صفر).



