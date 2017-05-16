دورة روما: سوك وزفيريف يعبران وكيز تتلقى صفعة مبكرة

في الدور الأول اليوم الثلاثاء، فاز سوك على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و1-6 و7-5، وزفيريف على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 6-4 و4-6 و6-4.

وفي الدور المقبل، يلعب سوك مع التشيكي ييري فيسيلي، وزفيريف مع الصربي فيكتور ترويسكي.

وتأهل أيضاً الفرنسي بينوا بير بتغلبه على مواطنه نيكولا ماهو 6-3 و6-4، والأوروغواياني بابلو كويفاس بفوزه على الفرنسي الآخر أدريان مانارينو 6-4 و7-6 (7-2)، ليضرب الأول موعداً مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، والثاني مع النمساوي دومينيك تييم الثامن.

وأعلن الأسترالي نيك كيريوس انسحابه من الدورة بسبب إصابة في وركه وذلك قبل ساعات من مباراته الأولى أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.

وسيحل الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف الذي خسر في الدور الأخير الفاصل في التصفيات أمام الإسباني نيكولاس ألماغرو، مكان كيريوس.

وكان البريطاني أندي موراي أحرز لقب نسخة العام الماضي على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش. ويستهل الأول حملة الدفاع عن لقبه من الدور الثاني بمواجهة الإيطالي فابيو فونييني لاحقاً، فيما يلعب الثاني، بطل الدورة أربع مرات آخرها عامي 2014 و2015، مع البريطاني إلياز بيديني اليوم أيضاً.

ويحمل الإسباني رافاييل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدورة برصيد 7 آخرها عام 2013. وصنّف "الماتادور" رابعاً ويستهل مشواره غداً الأربعاء بمواجهة مواطنه نيكولاس ألماغرو.

واحتكر نادال ودجوكوفيتش ألقاب هذه الدورة لـ11 نسخة متتالية قبل أن يكسر ذلك موراي العام الماضي، لكنّ البريطاني متصدر التصنيف العالمي يعاني من صعوبات عدة هذا الموسم، ولم يحرز سوى لقب دورة دبي.

ماديسون كيز ترمي المنديل مبكراً

لدى السيدات اللواتي يخضن في روما إحدى دورات الـ"بريميير" الإلزامية، خرجت الأميركية ماديسون كيز العاشرة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة من الدور الأول بخسارتها أمام الأسترالية داريا غافريلوفا الصاعدة من التصفيات 6-2 و5-7 و5-7.

وكانت كيز خسرت لقب العام الماضي أمام مواطنتها سيرينا ويليامس التي تغيب عن نسخة هذا العام بسبب الحمل.

وتلعب غافريلوفا في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا.

وباتت البريطانية جوانا كونتا الخامسة أول المتأهلات إلى ثمن النهائي بفوزها على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-صفر.

وتلتقي كونتا في ثمن النهائي مع الأميركية فينوس ويليامس التاسعة أو الأوكرانية ليسيا تسورنكو.

وتأهلت الهولندية كيكي برتنز الخامسة عشرة إلى الدور الثاني بتغلبها على الرومانية مونيكا نيكولسكو 2-6 و6-2 و6-1 لتلتقي مع الأميركية كاترين بيليس الفائزة على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و7-6 (8-6).

وبلغت الدور الثاني أيضاً الإستونية أنيت كونتافيت بفوزها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-3 و6-4، واللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا بتغلبها على الرومانية إيرينا بيغو 6-4 و6-4، والروسية إكاترينا ماكاروفا بفوزها على الإيطالية روبرتا فينتشي 6-2 و6-1، واللاتفية يلينا أوستابنكو بتغلبها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-3 و6-4.

وفي الدور المقبل، تلعب كونتافيت مع الألمانية أنجيليك كيربر الأولى والتي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الأوليات، وسيفاستوفا مع الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا الثانية عشرة، وماكاروفا مع السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الرابعة، وأوستابنكو مع الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة.