دورة روما: سفيتولينا تحرز لقب السيدات

وهو اللقب الرابع لسفيتولينا (22 عاماً) هذا الموسم بعد دورات تايوان ودبي وإسطنبول، والثامن في مسيرتها.

من جهتها، فشلت هاليب (25 عاماً) في إضافة لقب ثان هذا الموسم بعدما احتفظت بدورة مدريد الأسبوع الماضي.

ويقام في وقت لاحق الأحد نهائي الرجال بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً والالماني ألكسندر رفيريف.