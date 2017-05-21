دورة روما: زفيريف يتوّج باللقب بالفوز على دجوكوفيتش

وخاض زفيريف (20 عاماً) المصنف 17 عالمياً، النهائي الثالث له في مسيرته، وهو أصغر لاعب يخوض نهائي دورة ماسترز للألف نقطة منذ عشرة أعوام، علماً أن دجوكوفيتش كان الأصغر قبله عندما بلغ نهائي دورة ميامي 2007 وأحرز لقبها بعمر 19 عاماً.

وهو اللقب الرابع لزفيريف في مسيرته الاحترافية بعدما توّج في سان بطرسبورغ الروسية في 2016، وفي مونبلييه الفرنسية وميونيخ الالمانية هذا الموسم. وسيتقدم الألماني إلى المركز العاشر في لائحة تصنيف اللاعبين المحترفين الذي يصدر الاثنين.

وعلى رغم أدائه القوي في نصف النهائي حين اكتسح النمساوي دومينيك تييم 6-1 و6-0، عانى دجوكوفيتش أمام زفيريف وارتكب 27 خطأ مباشراً وحقق 11 ضربة رابحة فقط، مقابل 14 خطأ مباشرا و16 ضربة رابحة للألماني.

وكان دجوكوفيتش توّج اربع مرات في روما، وخسر نهائي 2016 أمام البريطاني اندي موراي الذي فقد لقبه بخسارته في الدور الثالث الثلاثاء الماضي أمام الايطالي فابيو فونييني.

ويعاني دجوكوفيتش كثيرا منذ بداية الموسم بعد أن فقد الالقاب التي احرزها في الفترة ذاتها من العام الماضي وآخرها دورة مدريد الاسبوع الماضي حيث خسر في نصف النهائي أمام الاسباني رافايل نادال.