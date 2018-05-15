دورة روما - دزومهور يتجاوز فرداسكو وشابوفالوف يطيح ببرديتش

وأعفي المصنفون الثمانية الأوائل في الدورة وفي مقدمهم نادال الذي سيواجه دزومهور للمرة الثالثة بعدما خسر أمامه المواجهة الأولى في الدور الأول من دورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز عام 2016 بالانسحاب بعدما كسب كل منهما مجموعة. وثأر نادال مطلع 2018 من البوسني في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوز سهل 6-1 و6-3 و6-1.

ويبدأ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً والمتوج الأحد بطلاً لدورة مدريد، حملة الدفاع عن لقبه ضد الإيطالي المشارك ببطاقة دعوة ماتيو بيريتيني المتأهل على حساب الأميركي الصاعد من التصفيات فرانسيس تيافو.

وأحرز زفيريف لقب العام الماضي بفوزه في النهائي على الصربي نوفاك دجوكوفيتش (6-4 و6-3) الذي بلغ أمس الدور الثاني.

وأطاح الكندي الشاب دينيس شابوفالوف (19 عاما) بالتشيكي المخضرم توماس برديتش الخامس عشر في البطولة 1-6 و6-3 و7-6 (7-5) في ساعتين وأربع دقائق. وبعدما خسر المجموعة الأولى في 24 دقيقة، تفوق أصغر لاعب يبلغ نصف نهائي دورة مدريد الأسبوع الماضي، في الثانية وأنهاها لمصلحته، وأرغم منافسه على خوض مجموعة ثالثة حاسمة أنهاها بشوط فاصل.

ويلعب شابوفالوف في الدور الثاني مع الهولندي روبن هاسه.

وفي أبرز مباريات الدور الأول لليوم، فاز أيضاً الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع عشر في البطولة على التشيلي نيكولاس يارّي 6-4 و6-1.

وتخطى الفرنسي لوكاس بويي السادس عشر في البطولة حالة الاحباط الناجمة عن خروجه من الدور الأول في آخر أربع دورات شارك فيها، وبلغ الدور الثاني في روما على حساب الإيطالي أندرياس سيبي المشارك ببطاقة دعوة 6-2 و3-6 و7-6 (7-3).

ويلعب بويي في الدور الثاني مع الأميركي كايل إدموند الذي أقضى الاثنين التونسي مالك الجزيري من الدور الأول بفوزه عليه 6-3 و3-6 و6-3.

وفي ثاني دورات البريميير الالزامية للسيدات، خرجت الهولندية كيكي برتنز وصيفة بطلة دورة مدريد، مبكراً بخسارتها في الدور الأول أمام اليونانية ماريا ساكاري 2-6 و6-4 و3-6.

وتأهلت إلى الدور الثاني أيضاً المصنفة أولى في العالم سابقاً الألمانية انجيليك كيربر بفوزها على الكازاخستانية زارينا دياس 6-2 و7-6 (8-6)، والروسية داريا كاساتكينا بتغلبها على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 6-صفر و6-4.

وتخطت الروسية ماريا شارابوفا الدور الأول بفوز صعب على الأسترالية أشلي بارتي 7-5 و3-6 و6-2.