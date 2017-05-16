دورة روما: خطوة أولى ناجحة لدجوكوفيتش وشارابوفا تنسحب

وحقق ديوكوفيتش، بطل الدورة اربع مرات اخرها عامي 2014 و2015، الفوز الثالث على بيديني في ثلاث مواجهات جمعت بينهما، في ساعة و45 دقيقة، علما بانه فقد ارساله الاول في المباراة واحتاج الى شوط فاصل لكسب المجموعة الاولى.

وكانت مهمة ديوكوفيتش الذي فقد الاسبوع الماضي لقب دورة مدريد بخسارته في نصف النهائي على يد غريمه الاسباني رافايل نادال، اسهل في الثانية وتأهل الى الدور الثالث ليواجه الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت الفائز اليوم في الدور الاول على الاوكراني الكسندر دولغوبولوف 6-4 و6-2، او الاسباني الاخر بابلو كارينيو بوستا الخامس عشر الذي اقصى الفرنسي جيل سيمون 6-3 و6-3.

وكان البريطاني اندي موراي احرز لقب نسخة العام الماضي على حساب ديوكوفيتش. ويستهل حملته من الدور الثاني بمواجهة الايطالي فابيو فونييني لاحقا اليوم.

ويحمل الاسباني نادال الرقم القياسي في عدد الالقاب في الدورة برصيد 7 القاب آخرها عام 2013. وصنف "الماتادور" رابعا ويستهل مشواره غدا الاربعاء بمواجهة مواطنه نيكولاس الماغرو.

واحتكر نادال وديوكوفيتش القاب هذه الدورة لـ11 نسخة متتالية قبل ان يكسر ذلك موراي العام الماضي، لكن البريطاني متصدر التصنيف العالمي يعاني من صعوبات عدة هذا الموسم، ولم يحرز سوى لقب دورة دبي.

ولحق البلجيكي دافيد غوفان والتشيكي توماس برديتش المصنفان في المركزين التاسع والثاني عشر على التوالي والاميركي جون ايسنر بديوكوفيتش الى ثمن النهائي، بفوز الاول على الاسباني فرناندو فرداسكو 3-6 و6-3 و6-2، والثاني على الارجنتيني كارلوس بيرلوك 6-3 و6-4، والثالث على الالماني فلوريان ماير 7-6 (7-4) و7-6 (7-4).

وفي الدور المقبل، يلعب غوفان الذي وصل الى نصف نهائي دورة مونتي كارلو وربع نهائي دورة مدريد للماسترز، مع الكرواتي مارين سيليتش السادس الفائز على الاميركي راين هاريسون 6-3 و6-2، وبرديتش مع الكندي ميلوش راونيتش الخامس او الالماني طومي هاس الفائز على الاميركي إرنستو إسكوبيدو 6-صفر و4-6 و7-6 (7-1)، وايسنر مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث او الفرنسي بونوا بير الفائز على مواطنه نيكولا ماهو 6-3 و6-4.

وبلغ الاميركي جاك سوك والالماني الكسندر زفيريف المصنفان في المركزين الثالث عشر والسادس عشر على التوالي الدور الثاني اثر فوز الاول على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و1-6 و7-5، والثاني على الجنوب افريقي كيفن اندرسون 6-4 و4-6 و6-4.

وفي الدور المقبل، يلعب سوك مع التشيكي ييري فيسيلي، وزفيريف مع الصربي فيكتور ترويسكي.

وتأهل ايضا الاسباني بابلو كارينيو بوستا السادس عشر بتغلبه على الفرنسي جيل سيمون 4-6 و6-3 و6-3، والاوروغوياني بابلو كويفاس بفوزه على الفرنسي ادريان مانارينو 6-4 و7-6 (7-2)، والاسباني دافيد فيرر بتغلبه على مواطنه فيليسيانو لوبيز ليضرب الاول موعدا مع مواطنه روبرتو باوتيستا اغوت الفائز على الاوكراني الكسندر دولغوبولوف 6-4 و6-2، والثاني مع النسموي دومينيك تييم الثامن، والثالث مع الياباني كي نيشيكوري السابع.

واعلن الاسترالي نيك كيريوس انسحابه من الدورة بسبب اصابة في وركه وذلك قبل ساعات من مباراته الاولى امام باوتيستا فحل مكانه دولغوبولوف الذي خسر في الدور الاخير الفاصل في التصفيات امام الاسباني نيكولاس الماغرو.



صفعة مبكرة للوصيفة والإصابة تجبر "الحسناء" على إنهاء المغامرة

لدى السيدات، اللواتي يخضن في روما إحدى دورات الـ"برميير" الإلزامية، خرجت الاميركية ماديسون كيز العاشرة ووصيفة بطلة النسخة الاخيرة من الدور الاول بخسارتها امام الاسترالية داريا غافريلوفا الصاعدة من التصفيات 6-2 و5-7 و5-7.

وكانت كيز خسرت لقب العام الماضي امام مواطنتها سيرينا وليامس التي تغيب عن نسخة هذا العام بسبب الحمل.

وتلعب غافريلوفا في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا.

وخرجت ايضا الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الثالثة عشرة بخسارتها امام الالمانية يوليا جورج 6-7 (6-8) و5-7، لتلتقي الاخيرة مع الصربية يلينا يانكوفيتش.

وباتت البريطانية جوانا كونتا والروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفتان خامسة وسابعة على التوالي اول المتأهلات الى ثمن النهائي بفوز الاولى على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-صفر، والثانية على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-1 و7-6 (7-3).

وتلتقي كونتا في ثمن النهائي مع الاميركية فينوس وليامس التاسعة او الاوكرانية ليسيا تسورنكو، فيما تلعب كوزنتسوفا مع غارسيا او غافريلوفا.

وانسحبت الروسية ماريا شارابوفا امام الكرواتية ميريانا لوسيتش باروني بعد ان خسرت المجموعة الاولى 4-6، وكسبت الثانية 6-3، وتقدمت في الثالثة 2-1 التي بدأتها بضماد على فخذها الايسر.

وقد تكون المباراة الاخيرة لشارابوفا على الملاعب الترابية بعد قرار الاتحاد الفرنسي للعبة بعدم توجيه الدعوة لها للمشاركة في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى من 28 ايار/مايو الى 11 حزيران/يونيو.

وتحتاج شارابوفا (30 عاما) المصنفة اولى في العالم سابقا و211 حاليا الى دعوة للمشاركة بعد ايقافها 15 شهرا لتناولها مادة محظورة وتراجع تصنيفها.

وتأهلت الهولندية كيكي برتنز الخامسة عشرة الى الدور الثاني بتغلبها على الرومانية مونيكا نيكولسكو 2-6 و6-2 و6-1 لتلتقي مع الاميركية كاترين بيليس الفائزة على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و7-6 (8-6).

وبلغت الدور الثاني ايضا الاستونية انيت كونتافيت بفوزها على الالمانية اندريا بتكوفيتش 6-3 و6-4، واللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا بتغلبها على الرومانية إيرينا بيغو 6-4 و6-4، والروسية إكاترينا ماكاروفا بفوزها على الايطالية روبرتا فينتشي 6-2 و6-1، واللاتفية يلينا اوستابنكو بتغلبها على الاميركية شيلبي رودجرز 6-3 و6-4، والسويسرية تيميا باتشينسكي بفوزها على المجرية تيمبا بابوش 6-2 و6-2، والاميركية لورين ديفيس بفوزها على الاسبانية كارلا سواريز نافارو 6-2 و5-7 و6-3.

وفي الدور المقبل، تلعب كونتافيت مع الالمانية انجيليك كيربر الاولى والتي اعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الثماني الاوليات، وسيفاستوفا مع الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا الثانية عشرة، وماكاروفا مع السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الرابعة، واوستابنكو مع الاسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة، وباتشينسكي مع التشيكية بربورا زاهلافوفا ستريتكوفا الرابعة عشرة، وديفيس مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية.