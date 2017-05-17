دورة روما: تأهل هاليب وخروج كيربر

فازت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سادسة في البطولة على الألمانية لاورا سيغموند 6-4 و6-4، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني من دورة روما الإيطالية لكرة المضرب، إحدى دورات "البريميير" الإجبارية.

وتلعب هاليب التي احتفظت الأسبوع الماضي بلقبها بطلة لدورة مدريد، في ثمن النهائي مع الروسية بافليوتشنكوفا المصنفة 12 الفائزة على اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا 7-6 (7-4) و6-2.

توتغلبت التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية على الاميركية لاورين ديفيس 6-1 و6-1، وستقابل في الدور المقبل السويسرية تيميا باتشينسكي الفائزة على التشيكية زاهلافوفا ستريكوفا الرابعة عشرة 6-4 و6-2.

ولم تعد فرنسا ممثلة في الدورة بخروج إليزيه كورنيه الثانية والأربعين عالمياً على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة (الحادية عشرة في العالم) 4-6 و6-7 (11-13)، ومارولين غارسيا أمام الأسترالية الصاعدة من التصفيات داريا غافريلوفا 5-7 و6-3 و3-6.

وتغلبت في الدور الثاني أيضاً الهولندية كيكي بيرتنز الخامسة عشرة في البطولة على الأميركية كاترين بيليس 6-4 و6-صفر، والألمانية منى بارتيل على الصينية كيانغ وانغ 6-3 و6-4.

وسقطت الألمانية انجيليك كيربر الأولى عالمياً عند الحاجز الأول بخسارتها مباراتها الأولى في الدور الثاني بعدما أعفيت من خوض الأول، وذلك على يد الأستونية انيت كونتافييت 4-6 وصفر-6.

وتقدمت كيربر (29 عاماً) في المجموعة الأولى 4-2، قبل أن تكسب الإستونية الشابة (21 عاماً) 10 أشواط متتالية، دون أن تترك لمنافستها فرصة التقاط أنفاسها، وألحقت بها الهزيمة في 55 دقيقة.

وارتكبت كيربر 22 خطأً مباشراً، وحققت فقط 7 ضربات رابحة في مقابل 32 لمنافستها التي كانت كاملة الثقة بنفسها خصوصاً في المجموعة الثانية، لتواصل تقدمها في الدورات التي تعد احدى الدورات الأولى "بريميير" الالزامية للسيدات.

وقالت كيربر أن منافستها "لعبت بشكل جيد جداً وأنا خاب أملي من الطريقة التي لعبت بها".

وتعيش الألمانية التي أحرزت العام الماضي لقبين كبيرين في أستراليا والولايات المتحدة، موسماً صعباً، اذ بلغت مباراة نهائية واحدة في دورة مونتيري المكسيكية، وخسرت أمام الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا.

وقالت بعد إقصائها "هذا ليس أفضل وقت لكن علي البحث عن حلول. لا أتحرك بشكل جيد، وشعوري على الأرض الترابية ليس جيداً. سأعود إلى المنزل وأفكر لأكون أفضل في باريس"، في إشارة الى بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 22 أيار/مايو.

وكانت كيربر تصدرت هذا الأسبوع تصنيف اللاعبات المحترفات بدلا من الأميركية سيرينا وليامس، حاملة لقب دورة روما والغائبة عن المنافسات هذه الفترة بسبب الحمل.

وتلتقي كونتافييت في ثمن النهائي الكرواتية ميريانا لوسيتش باروني التي أقصت الثلاثاء الروسية ماريا شارابوفا التي شاركت ببطاقة دعوة، والعائدة حديثا إلى المنافسات بعد ايقاف 15 شهراً بسبب المنشطات.