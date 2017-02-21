دورة دبي: كيربر تعبر وخروج ثلاث من المصنفات الأوائل

وتأهلت البولندية الألمانية كيربر المصنفة الأولى وأنييسكا رادفانسكا الرابعة والبورتوريكية مونيكا بويغ حاملة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016، بينما أقصت الصينية كيانغ وانغ التونسية أنس جابر.

وسقطت بليسكوفا بشكل مفاجئ أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 2-6 و4-6 في ساعة و15 دقيقة، علماً أنّ الخاسرة كانت قد توجت منذ أيام بطلة لدورة قطر توتال المفتوحة.

أما تشيبولكوفا التي أعفيت من خوض الدور الأول فسقطت أمام الروسية إيكاترينا ماكاروفا 2-6 و6-4 و2-6.

وقالت ماكاروفا: "كانت مباراة صعبة في مواجهة، كما دائماً، نخوض مباريات من ثلاث مجموعات".

أضافت: "بدأت بشكل جيد مع أسلوب لعب هجومي، في المجموعة الثانية، ربما بدأت التفكير بأنني ألعب بشكل جيد جداً أو أنها تضيع العديد من الفرص، كنت أعرف أنها مقاتلة ولن تستسلم".

ولم تصمد موغوروتسا سوى 30 دقيقة على أرض الملعب في مواجهة الأوكرانية كاترينا بوندارنكو بسبب إصابة في القدم عندما كانت متأخرة 1-4 في المجموعة الأولى.

وتغلبت رادفانسكا الرابعة على البلجيكية إليز مرتنز الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-2، وبويغ على الفرنسية كارولين غارسيا 6-1 و4-6 و6-2.

وتلعب رادفانسكا في الدور الثالث مع الاميركية كاثرين بيليس التي اقصت الالمانية لاورا سيغموند 7-5 و7-6 (7-3)، وبويغ مع الألمانية كيربر المصنفة أولى التي تخطت منى بارثل 6-4 و6-3.

إلى ذلك، خسرت التونسية جابر أمام الصينية وانغ 3-6 و1-6.

ولم تكن الأسترالية المخضرمة سامانتا ستوسور أفضل حالاً من تشيبولكوفا وجابر، وخسرت بدورها أمام الكرواتية المغمورة آنا كونيوه 4-6 و3-6.

وتغلبت الروسية إيلينا فسنينا الثامنة على اليابانية ميساكي دوي 6-2 و7-5.

وخسرت التشيكية ستريكوفا المصنفة تاسعة أمام الصينية شواي بينغ المشاركة ببطاقة دعوة، 6-3 و6-2.