دورة دبي - فيدرر يودع باكراً وموراي يبلغ ربع النهائي

ودع السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً في البطولة من الدور الثاني لدورة دبي الدولية لكرة المضرب، في حين تأهل البريطاني أندي موراي الأول عالمياً بسهولة إلى ربع النهائي.

وخسر فيدرر الأربعاء أمام الروسي المغمور يفغيني دونسكوي المصنف في المركز 116 عالمياً والمتأهل من التصفيات 6-3 و6-7 (7-9) و6-7 (5-7).

وكان السويسري حقق فوزاً سهلاً الاثنين على الفرنسي بونوا بير 6-1 و6-3 مؤكداً استعداده لمواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم بعد أن أحرز في كانون الثاني/يناير الماضي لقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب غريمه الإسباني رافاييل نادال معززاً رقمه القياسي بـ18 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

كما أن فيدرر كان يأمل في مواصلة مشواره سعياً لإحراز لقبه الثامن في دورة دبي بعد اعوام 2003 و2004 و2005 و2007 و2012 و2014 و2015.

وعانى فيدرر من إصابات أبعدته عن الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي ما أدى إلى تراجعه في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين. ويحتل حالياً المركز العاشر بفارق شاسع عن موراي المتصدر.

ويلتقي دونسكوي في ربع النهائي الفرنسي لوكاس بويي السابع في البطولة الفائز على الروماني ماريوس كوبيل 6-1 و6-4.

وكان بويي وصل إلى نهائي دورة مرسيليا الفرنسية الأحد الماضي قبل أن يخسر أمام مواطنه جو-ويلفريد تسونغا.

من جهته، حقق موراي فوزاً سهلاً على الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز 6-2 و6-صفر.

ويلتقي موراي في ربع النهائي الألماني فيليب كولشرايبر الفائز على الروسي دانيال مدفيديف 6-4 و6-4.

وكان البريطاني تخطى التونسي مالك الجزيري الثلاثاء في الدور الأول.

ويسعى موراي إلى لقبه الأول في الدورة التي بلغ مباراتها النهائية عام 2012 وخسرها أمام السويسري روجيه فيدرر.

وودعت الدورة مصنفين آخرين أيضاً بعد التشيكي توماس برديتش الخامس في البطولة والإسباني روبرتو باوتيستا السادس في البطولة من الدور الثاني.

وخسر برديتش أمام الهولندي روبن هازه 6-3 و3-6 و4-6، وباوتيستا أمام مواطنه فرناندو فرداسكو 4-6 و6-3 و5-7.

ويلتقي هازه في ربع النهائي البوسني دامير دجمهور الذي تغلب على الإسباني مارسيل غرانويرز 6-3 و6-4، وباوتيستا مع الفرنسي غايل مونفيس الرابع في البطولة الفائز على البريطاني دانيال إيفانز 6-4 و3-6 و6-1.

وكان دجمهور جرّد السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثاني في البطولة من لقبه بفوزه عليه في الدور الأول الثلاثاء.

يذكر ان برديتش بلغ المباراة النهائية في دبي مرتين، فخسر امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2013 وامام السويسري روجيه فيدرر في 2014.