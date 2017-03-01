دورة دبي - سقوط مستمر للمصنفين ومونفيس إلى ربع النهائي

وخسر برديتش أمام الهولندي روبن هازه 6-3 و3-6 و4-6، وباوتيستا أمام مواطنه فرناندو فرداسكو 4-6 و6-3 و5-7.

ويلتقي هازه في ربع النهائي الفائز من مباراة البوسني دامير دجمهور والإسباني مارسيل غرانويرز، وباوتيستا مع الفرنسي غايل مونفيس الرابع في البطولة الفائز على البريطاني دانيال إيفانز 6-4 و3-6 و6-1.

وكان دجمهور جرد السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثاني في البطولة من لقبه بفوزه عليه في الدور الأول الثلاثاء.

يذكر أن برديتش بلغ المباراة النهائية في دبي مرتين، فخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في 2013 وأمام السويسري روجيه فيدرر في 2014.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضاً الفرنسي لوكاس بويي السابع في البطولة بفوزه على الروماني ماريوس كوبيل 6-1 و6-4، والألماني فيليب كولشرايبر بتغلبه على الروسي دانيال مدفيديف 6-4 و6-4.

وكان بويي وصل إلى نهائي دورة مرسيليا الفرنسية الأحد الماضي قبل أن يخسر أمام مواطنه جو-ويلفريد تسونغا.