دورة دبي: سفيتولينا إلى نصف النهائي

وتلتقي سفيتولينا في نصف النهائي الفائزة من المباراة بين الألمانية أنجليك كيربر الأولى والكرواتية أنا كونيوه.

وقالت سفيتولينا الفائزة بخمسة القاب في مسيرتها اخرها في دورة تايوان خلال الشهر الحالي "أنا سعيدة جداً للطريقة التي بدأت فيها المباراة والطريقة التي انهيتها فيها. تميزت بالروح القتالية وسارت الأمور بشكل جيد".

وأضافت "كنت هادئة وايجابية اليوم، أنا فعلاً سعيدة بالعرض الذي قدمته".

وأوضحت "بالطبع توقعت (من منافستي) أن تغير شيئاً ما في أسلوبها بعد خسارتها المجموعة الأولى بنتيجة 0-6 لكني في المقابل حاولت المحافظة على خطتي وعلى ايجابيتي ولم أفقد تركيزي".

كما تأهلت إلى نصف النهائي اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا بفوزها على الصينية كيانغ وانغ 6-4 و7-5، وستواجه في مباراتها المقبلة الدنماركية كارولين فوزنياكي أو الأميركية كاثرين بيليس.

وأخرجت اللاتفية اللاعبة الصينية شواي بينغ أيضاً من الدور الثالث.

وكانت الايطالية سارا إيراني أحرزت لقب العام الماضي على حساب التشيكية بربورا ستريكوفا.