دورة تيانجين: تأهل شارابوفا وخروج كفيتوفا

وفازت شارابوفا الاربعاء على الرومانية ارينا بيغو التاسعة 6-4 و6-2.

وكانت الروسية خسرت امام الرومانية سيمونا هاليب في الدور الثالث من دورة بكين الاسبوع الماضي.

ولا تزال شارابوفا (30 عاماً) المصنفة اولى عالميا سابقاً و86 حالياً تبحث عن لقبها الاول منذ عودتها الى الملاعب في نيسان/ابريل الماضي اثر ايقافها 15 شهراً لتناولها مادة منشطة.

من جهتها، خسرت كفيتوفا امام الصينية لين زهو 4-6 و7-5 و4-6.

وكانت كفيتوفا بلغت نصف نهائي دورة بكين قبل ان تخسر امام الفرنسية كارولين غارسيا.

وفي ابرز مباريات الدور الاول ايضاً، فازت اليونانية ماريا ساكاري السادسة على الصينية فانغزهو ليو 6-2 و6-1، والايطالية سارا ايراني على الاوكرانية كاترينا كوزلوفا 6-2 و6-1.

وخرجت الاميركية اليسون ريسكه الثامنة من الدور الاول بخسارتها امام الصينية يافان وانغ 3-6 و3-6.



