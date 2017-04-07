دورة تشارلستون: فوزنياكي الى ربع النهائي

بلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة اولى عالميا سابقا الدور ربع النهائي من دورة تشارلستون الاميركية الدولية في كرة المضرب بفوزها على الاسترالية اناستازيا روديونوفا 6-3 و6-3.

وكانت تلك المباراة الثانية لفوزنياكي، بطلة الدورة عام 2011، بعد ساعات من تخطيها الألمانية أنيتا بيك المصنفة خامسة بمجموعتين نظيفتين، من دون ان تظهر عليها أي علامات تعب ضد روديونوفا.

وقالت فوزنياكي "بطبيعة الحال، كانت الظروف المناخية صعبة في ظل الرياح الشديدة وكان الطقس باردا بعض الشيء مساء. حاولت منافستي كسر ايقاعي وكان الامر صعبا علي لكني نجحت في الخروج فائزة".

ولم تخسر فوزنياكي في خمس مواجهات لها في ربع نهائي تشارلستون وستلتقي في هذا الدور مع اللاتفية ييلينا اوستابنكو الفائزة على المجرية فاني شتولار 6-1 و1-صفر ثم بالانسحاب، علما بان اللاتفية فازت على الدنماركية في المواجهة الوحيدة بينهما في دورة كونيكتيكت الاميركية العام الماضي.

وأقصيت من الدور الثالث التونسية أنس جابر بخسارتها أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 7-5 و7-6 (8/6). كما فازت الأميركية شيلبي روجرز 6-4 و6-2 على اليابانية ناومي أوساكا، والكرواتية ماريانا لوسيتش باروني على الهولندية كيكي برتنز 7-6 (7-5) و6-4، والالمانية لارا سيغموند على التشيكية لوسي سافاروفا 6-2 و6-3، والرومانية ايرينا بيغو على الاسترالية سامانتا ستوسور 7-5 و6-3، والروسية داريا كاساتكينا على الاسترالية داريا غافريلوفا 6-3 و4-6 و6-صفر.