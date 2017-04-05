دورة تشارلستون: ستوسور تنهي مشوار يانكوفيتش

وتلتقي ستوسور التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الاوليات، في الدور الثالث مع الرومانية ايرينا بيغو العاشرة والفائزة في الدور الاول على التركية جاغلا بويوكاكجاي 6-صفر و6-صفر، او السوفاكية كريستينا كوسوفا التي تغلبت على الإسبانية سيلفيا سولر 5-7 و7-5 و7-6 (7-2).

وخرجت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا والأميركية لاورين ديفيس المصنفتان في المركزين الثاني عشر والرابع عشر من الدور الاول بخسارتهما على التوالي امام البولندية ماغدا لينيت 6-4 و2-6 و4-6، واليونانية ماريا ساكاري 5-7 و4-6.

وفي الدور الأول، فازت الكرواتية ميريانا لوسيتش باروني الحادية عشرة على الصربية الكسندرا كرونيتش 6-1 و4-6 و6-2، والصينية شواي جانغ الثالثة عشرة على اليابانية ميساكي دوي 6-2 و6-1، والتشيكية لوسي سافاروفا الخامسة عشرة على الاميركية فرفارا ليبتشنكو 7-5 و6-7 (6-8) و6-3.

وتغلبت أيضاً الأميركية شيلبي روجرز على البارغوايانية فيرونيكا سيبيدي 6-7 (1-7) و6-3 و7-6 (8-6)، والالمانية منى بارثل على الأميركية جنيفر برودي 7-5 و6-4، والمجرية فاني ستولار على الأميركية آسيا محمد 6-3 و7-5، والايطالية سارا ايراني على الاميركية غريس مين 6-1 و6-1.

وفازت كذلك الاسترالية اناستازيا روديونوفا على الصينية ينغ ينغ دوان 7-6 (7-3) و6-1، والألمانية انيكا بيك على الأميركية لويزا تشيريكو 6-صفر و3-صفر ثم بالانسحاب، والأميركية بيتاني ماتيك ساندز على مواطنتها صوفيا كينين 6-4 و6-4، والروسية داريا كاساتكينا على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش.

وتوجت الأميركية سلوان ستيفنز بطلة للدورة العام الماضي بفوزها في النهائي على الروسية ايلينا فيسنينا 7-6 (7-4) و6-2.

وتغيب ستيفنز عن المشاركة ولن تدافع عن اللقب، فيما صنفت فيسنينا في المركز الرابع وستبدأ مشوارها اعتباراً من الدور الثاني.