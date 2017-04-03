دورة تشارلستون: انسحاب البريطانية كونتا

وصنفت كونتا، أول بريطانية تتوج في ميامي بفوزها السبت في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي، في المركز الأول، وكان انسحابها في صالح الأسترالية داريا غافريلوفا التي صنفت في المركز التاسع وأعفيت من خوض الدور الأول على غرار الثماني الأوليات، فيما رفعت الأميركية ماديسون كيز إلى أعلى الجدول في المركز الأول.

وعزت كونتا انسحابها إلى اصابة في الكتف ونتيجة للتعب الذي حلّ بها في دورة ميامي، وقالت في بيان: "تشارلستون دورة عظيمة وأنا كنت فعلاً بصدد المشاركة فيها، لكني أعاني من إصابة في الكتف ومن تعب أصابني بعد نهاية دورة ميامي".

وكانت التشيكية كاترينا سينياكوفا السادسة عشرة أول الضحايا بين المصنفات وخرجت من الدور الأول بخسارتها أمام بطلة أولمبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ 6-4 و2-6 و1-4 ثم بالانسحاب.

وتغلبت اليابانية ناومي أوساكا على السويدية يوهانا لارسون 6-7 (4-7) و6-4 و6-2، والأوكرانية كاترينا بوندارنكو على الروسية يفغينيا رودينا 6-4 و7-5، والأميركية أليسون ريسك على مواطنتها كايلا داي المشاركة ببطاقة دعوة 7-5 و4-6 و6-صفر.