دورة بكين: هاليب تطيح بشارابوفا

والفوز هو الاول لهاليب على منافستها الروسية في ثماني مواجهات جمعت بينهما حتى الان، وقد حسمت مباراتها في 72 دقيقة فقط لتصبح اول لاعبة تبلغ الدور ربع النهائي في هذه الدورة.

في المقابل، لا تزال شارابوفا المصنفة اولى عالميا سابقا، والـ 104 حاليا، تبحث عن لقبها الاول منذ عودتها الى الملاعب في نيسان/ابريل الماضي اثر ايقافها 15 شهرا لتناولها منشطات.

وعانت شارابوفا طوال الاسبوع الحالي وتحديدا في ارسالاتها وقد خسرت الشوط الاول من مباراتها ضد هاليب دون تسجيل اي نقطة.

وبعد خروج المصنفة الاولى الاسبانية غاربيني موغوروتسا من الدور الاول في الدورة، باتت هاليب المرشحة الابرز لإحراز اللقب.

وقالت هاليب بعد الفوز "كانت مباراة رائعة، اعتقد باني خضت افضل مباراة لي في مواجهتها. ارسلت بطريقة جيدة. العمل الذي قمت به بعد بطولة الولايات المفتوحة بدأ يعطي ثماره".

وتابعت "انه فوزي الاول عليها واريد الاستمتاع بهذه اللحظة".

وخاضت شارابوفا مباراتين ماراتونيتين في الدورين السابقين من هذه الدورة حيث لعبت اكثر من ثلاث ساعات ضد اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا، ثم ساعتين و31 دقيقة ضد مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا.

وأقرت شارابوفا بتفوق منافسها بقولها "اعتقد بانها خاضت مباراة مدهشة ربما الافضل لها في مواجهتي خلال المباريات السابقة"، مضيفة "لم اكن اتمتع بحيوية كبيرة، ولم اتحرك جيدا في ارجاء الملعب".

واوضحت "لم ترتكب الكثير من الاخطاء المباشرة وكانت نسبة ارسالاتها الاولى مرتفعة. قامت بكل شيء بطريقة جيدة".

وتلعب هاليب في ربع النهائي مع الروسية داريا كاتاسكينا التي تغلبت على البولندية انييسكا رادفانسكا الحادية عشرة وحاملة اللقب 4-6 و7-5 و6-2.

وفي الدور الثاني، تغلبت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة على الاسترالية اشلي بارتي 6-4 و6-2، وتلعب في الدور الثالث مع الروسية ايلينا فيسنينا.

وفازت ايضا اللاتفية يلينا اوستابنكا التاسعة وبطلة رولان غاروس الفرنسية على الاسترالية المخضرمة سامنتا ستوسور 6-3 و7-5، وستلاقي في الدور المقبل الصينية بينغ شواي الفائزة على الرومانية مونيكا نيكولسكو 6-3 و6-2.

وتخطت الدور الثاني الفرنسية كارولين غارسيا، بطلة دورة ووهان الاسبوع الماضي، بفوزها على البلجيكية اليز مرتنز 7-6 (7-4) و6-4.