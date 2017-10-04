دورة بكين: هاليب تحقق فوزاً سهلاً على شارابوفا

والفوز هو الأول لهاليب على منافستها الروسية في ثماني مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

في المقابل، لا تزال شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقا،ً والـ104 حالياً، تبحث عن لقبها الأول منذ عودتها إلى الملاعب في نيسان/أبريل الماضي إثر ايقافها 15 شهراً لتناولها منشطات.

وعانت شارابوفا طوال الأسبوع الحالي وتحديداً في ارسالاتها وقد خسرت الشوط الأول من مباراتها ضد هاليب من دون تسجيل أي نقطة.

وبعد خروج المصنفة الأولى الإسبانية غاربيني موغوروتسا من الدور الأول في البطولة الصينية، باتت هاليب المرشحة الأبرز لاحراز اللقب.

وتلعب هاليب في ربع النهائي مع الفائزة من مباراة البولندية أنييسكا رادفانسكا الحادية عشرة وحاملة اللقب والروسية داريا كاتاسكينا.

وفي الدور الثاني، تغلبت اللاتفية يلينا أوستابنكا التاسعة وبطلة رولان غاروس على الأسترالية المخضرمة سامنت ستوسور 6-3 و7-5، وستلاقي في الدور المقبل الصينية بينغ شواي الفائزة على الرومانية مونيكا نيكولسكو 6-3 و6-2.

وفازت أيضا في الدور ذاته الفرنسية كارولين غارسيا، بطلة دورة ووهان الأسبوع الماضي، على البلجيكية إليز مرتنز 7-6 (7-4) و6-4.

وفي منافسات الرجال، تابع الأسترالي نيك كيروس المصنف ثامناً في البطولة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ الدور الثالث بفوزه على الألماني ميشا زفيريف 3-6 و6-2 و6-2.

وضرب كيريوس موعداً مع البلجيكي ستيف دارسيس الذي هزم الصربي دوشان لايوفيتش 6-3 و6-4.

وفاز أيضاً الإسباني روبرتو باوتيستا الخامس في المنافسات على البريطاني الياز بيديني 6-صفر و4-صفر ثم بالانسحاب.

ويلتقي باوتيستا في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث أو الأرجنتيني خوان مانويل دل بوترو.