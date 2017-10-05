دورة بكين: سيرستيا تزيح بليسكوفا وتواجه أوستابنكو في ربع النهائي

في الدور الثالث، تغلبت سيرستيا المصنفة 44 عالمياً على بليسكوفا التي تصدرت التصنيف لفترة وجيزة، 6-1 و7-5، وضربت موعداً مع اللاتفية أوستابنكو الثامنة وبطلة رولان غاروس الفرنسية ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي فازت على الصينية شواي بينغ 3-صفر ثم بالانسحاب.

وفي الدور ذاته، فازت الفرنسية كارولين غارسيا (مصنفة 15) على مواطنتها أليزيه كورنيه 6-2 و6-1، وستقابل في ربع النهائي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة أو الروسية إيلينا فيسنينا.

وتغلبت التشيكية بربورا زاهلافوفا ستريكوفا على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-صفر و6-4.