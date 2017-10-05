الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس
Reuters

دورة بكين: سيرستيا تزيح بليسكوفا وتواجه أوستابنكو في ربع النهائي

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أزاحت الرومانية سورانا سيرستيا الخميس التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة من المنافسة، وستلاقي اللاتفية يلينا أوستابنكو في ربع نهائي دورة بكين الدولية للتنس.

في الدور الثالث، تغلبت سيرستيا المصنفة 44 عالمياً على بليسكوفا التي تصدرت التصنيف لفترة وجيزة، 6-1 و7-5، وضربت موعداً مع اللاتفية أوستابنكو الثامنة وبطلة رولان غاروس الفرنسية ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي فازت على الصينية شواي بينغ 3-صفر ثم بالانسحاب.

وفي الدور ذاته، فازت الفرنسية كارولين غارسيا (مصنفة 15) على مواطنتها أليزيه كورنيه 6-2 و6-1، وستقابل في ربع النهائي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة أو الروسية إيلينا فيسنينا.

وتغلبت التشيكية بربورا زاهلافوفا ستريكوفا على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-صفر و6-4.

 

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