دورة بريزبين: عبور صعب لنيشيكوري وتشيبولكوفا

ويلتقي نيشيكوري الذي حسم المباراة في ساعتين و25 دقيقة، الفائز من مباراة الاسباني دافيد فيرر الخامس والاميركي جوردان تومسون المتأهل من التصفيات.

وبلغ ربع النهائي البريطاني كايل ادموند بفوزه على الفرنسي لوكا بوي السادس 6-3 و3-1 ثم بالانسحاب.

ويلتقي ادموند في الدور المقبل الفائز من مباراة السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثاني والصربي فيكتور ترويتسكي.

وكان الكندي ميلوس راونيتش توج باللقب العام الماضي على حساب السويسري روجيه فيدرر، ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه كمصنف اول من الدور الثاني ضد الارجنتيني دييغو تشفارتسمان.

ولدى السيدات، عانت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة ثانية قبل تخطي الصينية شواي جانغ 2-6 و6-4 و6-4، لتلاقي في ربع النهائي مع الفرنسية اليزيه كورنيه.

كما تأهلت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الخامسة بفوزها على الأسترالية اليافعة ديستاني ايافا 6-4 و6-3، لتلاقي الإسبانية غاربينيي موغوروتسا. وتأهلت الإيطالية روبرتا فينتشي الثامنة بفوزها على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-2، على أن تلتقي التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة.

وتبلغ قيمة جوائز الدورة 437 ألف دولار أميركي للرجال ومليون دولار للسيدات.

وأحرزت لقب العام الماضي البيلاروسية فيكتوريا آزارنكا بتغلبها في النهائي على الألمانية أنجيليك كيربر، لكنها تغيب عن دورة 2017 خلافاً لوصيفتها التي أُعفيت من الدور الأول كونها مصنفة أولى، وتبدأ مشوارها من الدور الثاني بمواجهة الأسترالية آشلي بارتي.