دورة برشلونة: تييم الى ربع النهائي

ويلتقي تييم في ربع النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الاسباني البرت راموس العاشر 6-4 و7-5.

يقدم تييم عروضا جيدة على الملاعب الترابية، وهو بلغ نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغران سلام الاربع الكبرى، مرتين، وكان الوحيد الذي هزم الاسباني رافايل نادال الاول عالميا على هذه الملاعب في العام الماضي.

وتغلب تييم في دورة مونتي كارلو على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول في العالم سابقا في الدور قبل ان يخسر بسهولة امام نادال في ربع النهائي.

كما تأهل الى ربع النهائي السلوفاكي مارتن كليزان بفوزه على الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-1 و6-4، وسيواجه في مباراته المقبلة الفائز من الاسبانيين رافايل نادال المصنف اول وحامل اللقب وغييرمو غارسيا لوبيز.

وتغلب كليزان على ديوكوفيتش في الدور الثاني من دورة برشلونة.

وتعد الدورة الاسبانية من الدورات الاعدادية المهمة لبطولة رولان غاروس التي تقام من 27 ايار/مايو الى 10 حزيران/يونيو.