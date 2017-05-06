دورة براغ: بارتيل تحرز اللقب على حساب كريستينا بليسكوفا

وهذا اللقب الرابع لبارتيل (26 عاماً)، المتأهلة من التصفيات، في سابع نهائي تخوضه، وكان لقبها الأخير في دورة باشتاد صيف 2014.

وقالت بارتيل التي أقصت في نصف النهائي تشيكية أخرى هي باربورا ستريكوفا المصنفة 18 عالمياً: "لا أصدق، لا أعرف حتى كيف فزت، برغم الإرهاق".

وقالت بليسكوفا التي ستدخل تصنيف الـ50 الأوليات لأول مرة الإثنين المقبل: "لقد خانني إرسالي، للأسف لم أنجح بكسر إرسالها في المجموعة الثانية".