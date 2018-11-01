دورة باريس: فيدرر الى ربع النهائي

وفي مشاركته الأولى منذ عام 2015، حقق السويسري المخضرم (37 عاما) فوزا سهلا في الدور الثالث على الإيطالي المصنف 13 في الدورة، ليلاقي في ربع النهائي الياباني كي نيشيكوري العاشر الذي تغلب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون السابع بنتيجة 6-4 و6-4.

وتوج فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى ("غراند سلام") مع 20 لقبا، بلقب الدورة الفرنسية مرة واحدة عام 2011.

وشكر فيدرر بعد فوزه، المشجعين في القاعة المقفلة للدورة، قائلا "أعرف أنني جعلتكم تنتظرون، أنا آسف لكنني في السابعة والثلاثين من العمر"، في إشارة الى غيابه عن الدورة في العامين الماضيين، وعدم حسم مشاركته هذه السنة سوى عشية مباراته الأولى التي أقيمت الأربعاء.

