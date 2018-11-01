دورة باريس: ديوكوفيتش يلاقي سيليتش في ربع النهائي

في ثمن النهائي الخميس، استفاد ديوكوفيتش الساعي الى تعزيز رقمه القياسي في باريس بلقب خامس، من انسحاب خصمه البوسني دامير دزومهور (مصنف 52) بعد أن أنهى المجموعة الأولى 6-1 وتقدم في الثانية 2-1.

ويبدو أن البوسني تعرض لإصابة جدية منعته من أكمال المباراة بعد ان استدعى مرات عدة المسعف لعلاجه.

وكان ديوكوفيتش أفاد من اعلان الإسباني رافايل نادال الأربعاء انسحابه من الدورة ليستعيد اعتبارا من الإثنين المقبل ولأول مرة منذ عامين صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

من جانبه، تغلب الكرواتي الذي يستعد لخوض نهائي كأس ديفيس مع منتخب بلاده ضد فرنسا (23 الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر)، على البلغاري غريغور ديميتروف التاسع 7-6 (7-5) و6-4.

وخطا سيليتش بهذا الفوز خطوة الى الأمام نحو حجز أحد المقعدين الاخيرين في بطولة الماسترز الختامية والتي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وتأهل الى البطولة التي تقام في لندن من 11 الى 18 تشرين الثاني/نوفمبر، حتى الآن ديوكوفيتش ونادال، السويسري روجيه فيدرر الثالث، الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع، الألماني ألكسندر زفيريف الخامس والجنوب افريقي كيفن اندرسون السادس.

وتميل كفة المواجهات المباشرة بشكل كبير لصالح ديوكوفيتش الذي فاز على سيليتش 15 مرة مقابل هزيمتين.