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دوري أبطال أوروبا
تنس

دورة باريس: دجوكوفيتش الى ثمن النهائي

جهد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا في المجموعة الأولى من مباراته والبرتغالي جواو سوزا، ثم فاز بنتيجة 7-5، 6-1 الثلاثاء في الدور الثاني من دورة باريس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

AFP

واحتاج دجوكوفيتش الى نحو ساعة ونصف ساعة للتفوق على منافسه الصاعد من التصفيات، وتمكن من كسر إرساله مرتين، في مقابل خسارة إرساله مرة في الشوط السابع.

الا أن الصربي الذي يجد نفسه في باريس أمام فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي من الإسباني رافايل نادال، سيطر بشكل كبير على المجموعة الثانية، وكسر إرسال منافسه في الشوطين الثاني والرابع وتقدم 5-صفر قبل ان ينتزع البرتغالي نقطته الأولى. 

وأنهى الصربي المباراة على إرساله على رغم تخلفه 15-40، ونيل منافسه الأفضلية في الكرة الأولى بعد التعادل.

ويلتقي دجوكوفيتش في ثمن النهائي البوسني دامير دزومهور الفائز على المصنف 14 اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3، 6-3.

وتوج الصربي بلقب دورة باريس أربع مرات، ويعد من أبرز المرشحين لإحراز لقبها مجددا في ظل أدائه اللافت في الأشهر الماضية بعد خضوعه مطلع العام لعملية جراحية في المرفق، لاسيما إحرازه لقب بطولتي "غراند سلام" (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية).

وفي النتائج التي سجلت الثلاثاء، فاز الفرنسي جيل سيمون على مواطنه لوكاس بوي 6-3، 6-4 ليلاقي في الدور الثاني النمسوي دومينيك تييم المصنف سادسا، والإسباني فرناندو فرداسكو على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4، 6-4، ليلاقي في الدور نفسه مواطنه المصنف أول رافايل نادال.

بطولة باريس للماسترز نوفاك دجوكوفيتش
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