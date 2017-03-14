دورة إنديان ويلز: مشوار هاليب ينتهي مبكراً
انتهى مشوار الرومانية سيمونا هاليب بطلة 2015 عند الدور الثالث من دورة إنديان ويلز الأميركية لكرة المضرب، أولى دورات الألف نقطة للماسترز بخسارتها أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 3-6 و3-6.
وتلتقي ملادينوفيتش في الدور الرابع مع الأميركية لورن ديفيس التي تخطت عقبة الألمانية يوليا جورج بالفوز عليها 6-1 و6-4.
كما ودعت البولندية أنييسكا رادفانسكا السادسة من الدور الثالث بخسارتها أمام الصينية شواي بنغ 4-6 و4-6، فيما بلغت الأميركيتان فينوس وليامس الثانية عشرة وماديسون كيز التاسعة الدور الرابع بعد فوزهما على التشيكية لوسي سافاروفا 6-4 و6-2 واليابانية ناومي أوساكا 6-1 و6-4 على التوالي.
وبلغت الدور ذاته الدنماركية كارولين فوزنياكي الثالثة عشرة بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بسهولة 6-3 و6-1.
وكانت الألمانية انجيليك كيربر المصنفة ثانية أولى المتأهلات إلى الدور الرابع بفوزها الصعب على الفرنسية بولين بارمونتييه 7-5 و3-6 و7-5 الاثنين.