دورة إنديان ويلز: مشوار هاليب ينتهي مبكراً

وتلتقي ملادينوفيتش في الدور الرابع مع الأميركية لورن ديفيس التي تخطت عقبة الألمانية يوليا جورج بالفوز عليها 6-1 و6-4.

كما ودعت البولندية أنييسكا رادفانسكا السادسة من الدور الثالث بخسارتها أمام الصينية شواي بنغ 4-6 و4-6، فيما بلغت الأميركيتان فينوس وليامس الثانية عشرة وماديسون كيز التاسعة الدور الرابع بعد فوزهما على التشيكية لوسي سافاروفا 6-4 و6-2 واليابانية ناومي أوساكا 6-1 و6-4 على التوالي.

وبلغت الدور ذاته الدنماركية كارولين فوزنياكي الثالثة عشرة بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بسهولة 6-3 و6-1.

وكانت الألمانية انجيليك كيربر المصنفة ثانية أولى المتأهلات إلى الدور الرابع بفوزها الصعب على الفرنسية بولين بارمونتييه 7-5 و3-6 و7-5 الاثنين.