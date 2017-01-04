دورة أوكلاند: سيرينا وليامس تخرج على يد أميركية مغمورة

وكانت سيرينا التي تشارك في الدورة بعد غياب ستة أشهر، فازت في مباراتها الأولى على الفرنسية بولين بارمانتييه، إلا أنها أقرت أنها لا تزال تعاني من "الصدأ" جراء غيابها الطويل عن الملاعب.

وتعود آخر مباراة لسيرينا إلى السابع من أيلول/سبتمبر، عندما خسرت أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وكانت سيرينا تأمل في تحقيق عروض جيدة استعداداً لخوض بطولة أُستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، والتي تقام بين 16 كانون الثاني/يناير و29 منه.

وفي مباريات أخرى، فازت اللاتفية ييلينا اوستابنكو على الكرواتية ماريانا لوسيتش باروني 6-2 و7-6 (7-3)، والتشيكية باربورا زاهلافوفا ستريكوفا على مواطنتها لوسي سافاروفا 7-5 و6-3 و7-6 (7-4)، والالمانية يوليا جورج على البريطانية ناومي برودي 7-5 و6-4، والأميركية لورين ديفيس على اليابانية كوروي نارا 6-3 و6-3، واليابانية ناومي أوساكا على الاميركية فينوس وليامس المصنفة ثانية بعد انسحابها.