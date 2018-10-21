دورة أنتويرب: البريطاني إدموند يحرز باكورة ألقابه



وخاض اللاعبان مباراة ماراتونية من ثلاث مجموعات استمرت ساعتين و26 دقيقة. وبعد أن تخلف في المجموعة الأولى، تمكن إدموند من حسم الثانية والثالثة بعد اللجوء إلى شوط فاصل في كل منهما ليتخطى عقبة منافسه.

وخاض إدموند مباراتين فقط لبلوغ النهائي، فكونه مصنفاً أول في الدورة، أعفي من الدور الأول، ثم فاز في الدور الثاني على الإسباني ألبرت راموس فينولاس قبل أن ينسحب منافسه البيلاروسي إيليا إيفاشكا في ربع النهائي، ثم تخطى الفرنسي ريشار غاسكيه بسهولة في نصف النهائي.

تقدم مونفيس في المجموعة الأولى 3-صفر بسرعة قبل أن يفوز بها 6-3.

وكانت الكفة متكافئة في المجموعة الثانية وتبادل كل منهما كسر ارسال الآخر قبل أن يحتكما إلى شوط فاصل حسمه البريطاني لصالحه ليعادل الأرقام.

وانتهت المجموعة الثالثة بسيناريو مشابه للثانية عن طريق شوط فاصل لإدموند المولود في جنوب أفريقيا، ليحرم منافسه من إحراز لقبه الثامن في مسيرته.







