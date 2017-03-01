دورة أكابولكو: عودة موفقة لدجوكوفيتش

ويشارك دجوكوفيتش لأول مرة بعد صدمة الخروج المبكر من الدور الثاني في بطولة أستراليا الكبرى، أولى البطولات الأربع الكبرى، نهاية كانون الثاني/يناير وفقدان اللقب.

وقال دجوكوفيتش المصنف ثانياً في العالم "بالتأكيد، لم أكن أتوقع أن تكون المباراة سهلة. الملعب هنا سريع جداً واصطدمت بلاعب يعرف جيداً كيف يلعب كرة المضرب في اللحظات الحرجة".

وبدأ دجوكوفيتش (29 عاماً) المباراة ببطء، وكان عليه تفادي كسر ارساله في أكثر من شوط قبل أن ينجح في كسر ارسال السلوفاكي في الشوط السادس ليتقدم 4-2 وينهي المجموعة بسهولة.

وفي الثانية، فقد كليزان (27 عاماً) ارساله الأول وتخلف صفر-2 ثم 2-4 قبل أن ينجح في الاستيلاء على ارسال دجوكوفيتش ويعادل 4-4، لكنه خسرها أيضاً بشوط فاصل.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الفائز على الأميركي فرانسيس تيافو الصاعد من التصفيات 6-4 و3-6 و7-6 (7-1) في مباراة إمتدت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وحقق الاسباني رافاييل نادال الثاني (على البطولة) في الدورة والأول في العالم سابقاً فوزاً سهلاً على الألماني ميشا زفيريف 6-4 و6-3، وضرب موعداً مع الايطالي باولو لورنتسي الفائز على التايواني ين-هسون لو 4-6 و6-3 و6-4.

وتغلب الكرواتي مارين سيليتش الثالث على الأوكراني ألسكندر دولغوبولوف 6-3 و4-6 و6-صفر، وسيلتقي في الدور الثاني مع مواطنه بورنا كوريتش الذي أقصى المكسيكي لوكاس غوميز المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-1.

وبدأ النمسوي دومينيك ثييم الرابع (على البطولة) حملة الدفاع عن لقبه بفوز مهم على الفرنسي جيل سيمون 7-6 (9-7) و6-3، وستكون محطته المقبلة مع الفرنسي الأخر أدريان مانارينو الفائز على الأميركي تايلور فريتز 3-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وخرج الأسترالي برنارد توميتش وصيف البطل من الدور الأول على يد الأميركي دونالد يونغ 6-7 (5-7) ثم بالانسحاب، فيما تغلب مواطنه نيك كيريوس السادس على دودي سيلع 3-6 و6-3 و6-3.

وكان ثييم تغلب على توميتش في نهائي العام الماضي 7-6 (8-6) و4-6 و6-3.

وفاز البلجيكي دافيد غوفان الخامس على الفرنسي ستيفان روبير 6-1 و6-2، والأميركي ستيف جونسون على مواطنه جون ايسنر الثامن 6-4 و6-4، والأميركي سام كويري على مواطنه كايل ادموند 6-2 و4-6 و6-3، والياباني يوشيهيتو نيشيوكا على الأميركي جاك سوك السابع 3-6 و6-2 و6-1، والأسترالي جوردان طومسون على الاسباني فيليسيانو لوبيز 2-6 و6-3 و6-3، والأميركي ارنستو ايسكوبيدو المشارك ببطاقة دعوة على مواطنه ستيفان كوزلوف الصاعد من التصفيات 6-1 و2-6 و6-صفر.

بوشار تشذ عن القاعدة

فازت الكرواتية ميريانا لوسيتس باروني المصنفة أولى (على البطولة) على السويسرية بليندا بنسيتش 7-5 و6-4، وستواجه في الدور الثاني الأميركية شيلبي روجرز الفائزة على مواطنتها لويزا شيريكو 6-2 و6-2.

وفرض المنطق نفسه في الدور الأول بالنسبة إلى المصنفات في المراكز الأولى، فتغلبت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الثانية على الأميركية فرفارا لبتشنكو 6-2 و6-3، واللاتفية يلينا أوستابنكو الثالثة على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-2 و6-2، والبورتوريكية مونيكا بويغ الرابعة وبطلة أولمبياد ريو دي جانيرو (2016) على الايطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني 6-4 و7-6 (7-4)، والأميركية كريستينا ماكهايل الخامسة على الفرنسية فيونا فيرو 6-4 و6-4.

وتغلبت أيضاً الأوكرانية ليسيا تسورنكو السابعة على الفرنسية كلويه باكيه 6-2 و6-1. والألمانية اندريا بتكوفيتش الثامنة على الأميركية جيمي لوب 2-6 و6-1 و6-3.

ووحدها الكندية يوجيني بوشار السادسة شذت عن قاعدة المصنفات الأوليات وخرجت من الدور الأول على يد الكرواتية آيلا تومليانوفيتش 6-7 (4-7) و1-6.

وفي الدور الثاني، تلعب ملادينوفيتش مع البريطانية هيذر واطسون الفائزة على الأميركية بيتاني ماتيك ساندز 7-5 و6-3، وأوستابنكو مع الأميركية ماديسون برينغل الفائزة على الألمانية انيكا بيك 4-6 و6-3 و6-2، وبويغ مع السلوفاكية دانييلا هانتوتشوفا التي تغلبت البلجيكية يانينا فيكماير 4-6 و6-3 و6-2، وماكهايل مع مواطنتها تايلور تاونسند التي هزمت الأميركية الأخرى جنيفر برادي 7-5 و7-6 (7-4).

وتواعدت تسورنكو مع الألمانية يوليا جورج من أجل الثأر لمواطنتها كاترينا بوندارنكو التي خسرت في الدور الأول 6-2 و4-6 و3-6، وبتكوفيتش مع الفرنسية بولين بارمانتييه الفائزة على الأميركية نيكول غيبس 7-5 و6-7 (6-8) و6-2، وتومليانوفيتش مع البلجيكية كيرستن فليبكنز التي هزمت المكسيكية ريناتا زارازوا 7-5 و6-7 (6-8) و6-1.

وكانت الأميركية سلون ستيفنز أحرزت اللقب العام الماضي على حساب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا (6-4 و4-6 و7-6 (7-5)، وتغيب اللاعبتان عن نسخة العام الحالي.