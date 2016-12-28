دورة أبوظبي - موراي ونادال لبداية قوية للموسم

ويشارك في الدورة أيضاً الكندي ميلوش راونيتش والبلجيكي دافيد غوفان والفرنسي جو ويلفريد تسونغا والتشيكي توماس برديتش.

ويبدأ نادال حملة الدفاع عن لقبه الخميس ضد برديتش العاشر في الدور الأول.

وسيواجه الفائز منها راونيتش في نصف النهائي بعد أن جنبته القرعة خوض الدور الأول.

وأحرز نادال، المصنف أول عالمياً سابقاً، اللقب العام الماضي إثر تغلبه على راونيتش بالذات 7-6 (7-2) و6-3 في المباراة النهائية، ليتوج للمرة الثالثة في البطولة التي انطلقت عام 2009 وتقام على الملاعب الصلبة.

عانى الإسباني كثيراً في الموسم الماضي من الاصابات التي طاردته وجعلته بعيداً عن مستواه.

وقال نادال للإعلاميين "تعد هذه النسخة من البطولة الأكثر قوة وتنافسية، نظراً لتشكيلة المشاركين الرائعة التي تضم أفضل اللاعبين حالياً".

وتابع "لذلك يجب العمل بقوة لضمان الفوز وتحقيق أفضل انطلاقة للموسم الجديد، وأنا بالطبع أطمح للحفاظ على لقبي الذي حققته العام الماضي، وسأسعى بكل قوتي للوصول إلى هذا الهدف".

ويبدأ موراي الفائز باللقب عامي 2009 و2015 مشواره في نصف النهائي مباشرة الجمعة، بمواجهة الفائز من لقاء تسونغا وغوفان.

وقدم موراي موسماً استثنائياً توجه بصعوده إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب بريطاني يحقق هذا الانجاز منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1973.

وفي حال سارت الأمور جيداً بالنسبة إلى نادال وموراي، فانهما سيلتقيان في المباراة النهائية السبت، ليعيدا بذلك ختام النسخة الأولى عام 2009 التي أحرز لقبها البريطاني 6-4 و5-7 و6-3.

وتشكل دورة أبوظبي أولى المحطات الاعدادية للموسم الجديد الذي يشهد منتصف الشهر المقبل بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب على ملاعب ملبورن.