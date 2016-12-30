دورة أبوظبي: غوفان يقصي موراي ليلاقي نادال في النهائي

حقق البلجيكي دافيد غوفان المصنف 11 عالمياً مفاجأة في دورة أبوظبي الاستعراضية لكرة المضرب، بإقصائه المصنف أول البريطاني أندي موراي في نصف النهائي الجمعة، ليلاقي في النهائي الإسباني رافاييل نادال الفائز على الكندي ميلوش راونتيش.

وتفوق غوفان على موراي حامل ذهبية أولمبياد ريو 7-6 (7-4) و6-4، وذلك غداة اقصائه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا من الدور الأول بالنتيجة نفسها.

وأحرز موراي لقب الدورة عامي 2009 و2015، وقدم هذه السنة مستوى استثنائياً مكنه من إزاحة الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ليصبح أول بريطاني يحقق هذا الانجاز منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1973.

ويلتقي غوفان في النهائي السبت، نادال حامل اللقب والفائز على روانتيش 6-1 و3-6 و6-3، في نصف النهائي الذي شكل إعادة لنهائي العام الماضي، حينما أحرز نادال اللقب بفوزه 7-6 (7-2) و6-3.

وتفوق نادال في الدور الأول على التشيكي توماس برديتش العاشر 6-صفر و6-4. أما راونيتش، فجنبته القرعة على غرار موراي خوض الدور الاول من الدورة التي تشكل استعدادا للموسم الجديد، ويشارك فيها ستة من افضل 12 لاعبا في العالم.

وأحرز نادال لقب هذه الدورة ثلاث مرات.

وعانى الإسباني (30 عاماً) كثيراً الموسم الماضي من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب فترات طويلة، واقتصرت ألقابه هذه السنة على دورتي برشلونة وموناكو.

وتراجع المصنف الأول سابقاً، والفائز بـ 14 لقبًا في البطولات الكبرى، الى المركز التاسع في التصنيف العالمي، وهو الأسوأ له منذ 2004. ويسعى الإسباني للعودة إلى المنافسات هذا الموسم.