دل بوترو يواصل زحفه نحو لقب ميامي

ويبدو أن لا رياح وحدها يمكنها إزعاج دل بوترو في سعيه إلى تحقيق الثنائية الأميركية "إنديان ويلز وميامي" بالنظر إلى العروض الرائعة التي يقدمها في الآونة الأخيرة.

وتخلف دل بوترو 1-4 في المجموعة الأولى بل أن يستعيد توازنه وينهيها في صالحه 6-4، قبل أن يكسب الثانية بالنتيجة ذاتها ويحسم المباراة في صالحه في ساعة و23 دقيقة، علماً بأنها الأولى بين اللاعبين في مسيرتهما الاحترافية.

وعزز العملاق الأرجنتيني انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 14 بعد تتويجه في دورتي أكابولكو المكسيكية وإنديان ويلز الأميركية.

ويلتقي دل بوترو في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش والذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-4.

وبلغ الدور ذاته الألماني ألكسندر زفيريف بفوزه على الاسترالي نيك كيريوس 6-4 و6-4.

وضرب زفيريف موعداً في ربع النهائي مع الكرواتي بورنا كوريتش والفائز على الكندي دينيس شابالوف 7-6 (7-2) و4-6 و6-4.

وتأهل أيضاً الجنوب إفريقي كيفن اندرسون بتغلبه على الأميركي فرانسيس تيافوي 7-6 (7-3) و6-4، ليلتقي مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا والفائز على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-صفر و6-3.

وخرج الكرواتي مارين سيليتش من الدور الرابع بخسارته أمام الأميركي العملاق جون إيسنر 6-7 (صفر-7) و3-6.

ويلعب إيسنر في الدور المقبل مع الكوري الجنوبي هيون تشانغ والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-3.