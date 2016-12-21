دل بوترو يفضل أستراليا المفتوحة على حساب كأس ديفيز

وقال دل بوترو في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: "بالنسبة للجولة الأولى أمام إيطاليا قد لا أشارك، ستقام على الأراضي الرملية وهذا النوع من الأراضي يرهقني كثيراً".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني، الذي صعد في 2016 من المركز 1042 إلى المركز 38 في الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد أن تعافى من أثار العمليات الجراحية في رسغ اليد: "لا أزال أحتفل بالكأس".

وكشف دل بوترو أنه سيعد برنامج مشاركته في بطولات الموسم القادم بهدوء، واستطرد قائلاً: "لا يعرف الفتيان (لاعبو الفريق الأرجنتيني للتنس) ما سيفعلونه أيضاً، أرى أنه يجب أن نتوقف قليلاً والاستمتاع بهذا الانتصار، عندما نكون أكثر هدوء مع العائلة سنتمكن من اختيار جدولنا الزمني بشكل أفضل".

وجاءت تصريحات اللاعب بعد بضعة أسابيع من قيادته للأرجنتين للتتويج بلقب بطولة كأس ديفيز للتنس للمرة الأولى في تاريخها،

وأكمل اللاعب الأرجنتيني، الذي أكد أنه يحتاج لمعد بدني أكثر من احتياجه لمدير فني، قائلاً: "أفكر مع فريقي في الأولويات وفي جميع الظروف، التي تساعدني بأن أكون في صحة جيدة وقوياً من الناحية البدنية".

واعترف دل بوترو أنه رغم عدم تمتعه بأفضل مستوياته، سيخوض بطولة أستراليا المفتوحة في الفترة ما بين يومي 16 و29 كانون الثاني/يناير المقبل.

واختتم قائلاً: "إنها مخاطرة في ظل هذه الحالة ولكنها مخاطرة أيضاً إذا ما تركت البطولة تمر، لأنها ستسمح لي بحصد نقاط والتمتع بأريحية أكبر خلال باقي العام".