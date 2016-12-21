دل بوترو رياضي العام في الأرجنتين

وفاز دل بوترو، الذي يحظى بتعاطف وحب كبيرين من جانب أغلبية الشعب الأرجنتيني، بالميدالية الفضية هذا العام في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو، كما قاد الأرجنتين للتتويج بلقب بطولة كأس ديفيز للمرة الأولى في تاريخها، وصعد من المركز 1042 إلى المركز 38 في الترتيب

العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وكان دل بوترو، المصنف الرابع سابقاً والفائز ببطولة أميركا المفتوحة عام 2009، قريباً من اعتزال رياضة التنس، ولكنه عاد للملاعب في شهر شباط/فبراير الماضي، بعد فترة من المعاناة من إصابته المتكررة في رسغ اليد.

وسبق للاعب الأرجنتيني في 2009 الحصول على جائزة أفضل رياضي في الأرجنتين، التي يمنحها تجمع الصحفيين الرياضيين هناك.

وعلى جانب آخر، عاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للفوز مجدداً بجائزة أفضل لاعب كرة قدم محترف في الخارج، فيما منحت جائزة أفضل لاعب محلي لفيرناندو بيلوتشي.