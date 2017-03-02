دجوكوفيتش ينجو من فخ دل بوترو في أكابولكو

في المقابل، لم يجد الإسباني رافاييل نادال الثاني في المنافسات أي صعوبة تذكر لتخطي عقبة الإيطالي باولو لورنتسي وسحقه 6-1 و6-1 في 66 دقيقة.

في المباراة الأولى، احتاج دجوكوفيتش إلى ساعتين و38 دقيقة لتفادي سقوطه الثاني على التوالي أمام دل بوترو بعدما كان خسر أمامه في الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو الصيف الماضي.

وأفلت دجوكوفيتش من الخروج من الدور الثاني للمرة الثانية هذا العام بعد صدمة الخروج المبكر من الدور الثاني في بطولة أستراليا الكبرى، أول البطولات الأربع الكبرى، نهاية كانون الثاني/يناير وفقدان اللقب.

وهي المباراة الثانية لدجوكوفيتش منذ خروجه من بطولة أستراليا، وهو كلل عودته إلى الملاعب بفوز صعب أيضاً على السلوفاكي مارتن كليزان 6-3 و7-6 (7-4) الثلاثاء في الدور الأول للدورة المكسيكية.

وعانى دجوكوفيتش (29 عاماً) الأمرين في المجموعة الأولى ووقف عاجزاً أمام قوة الأرجنتيني الذي عاد إلى المركز 32 عالمياً بعد موسمين متذبذبين غاب عن أغلب فتراتهما (2014 و2015) بسبب الإصابة في معصمي يديه.

واستعاد دجوكوفيتش توازنه نسبياً في المجموعة الثانية وكسر ارسال دل بوترو في الشوط السادس ليتقدم 4-2 وبدا في طريقه إلى حسمها بسهولة، لكن الأرجنتيني انتفض وقلص الفارق 4-5 قبل أن ينقذ الصربي الموقف ويحسمها في صالحه 6-4.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة حتى الشوط السادس 3-3، وكسر دل بوترو ارسال دجوكوفيتش ليتقدم 4-3 لكنه إنهار بدنياً وأهدر فرصة الإطاحة للمرة الثانية على التوالي بالصربي الذي استغل الموقف ليكسب 3 أشواط متتالية ويحسمها في صالحه وبالتالي المباراة في ساعتين و38 دقيقة.

وهو الفوز الثاني عشر لدجوكوفيتش في 16 مباراة جمعته حتى الآن بدل بوترو الذي بدأ موسمه الأسبوع الماضي فقط بمشاركته في دورة ديلراي بيتش الأميركية.

وضرب دجوكوفيتش موعداً في ربع النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس السادس في البطولة والذي حقق فوزاً سهلاً على الأميركي دونالد يونغ 6-2 و6-4 في 71 دقيقة وفي أول مباراة بينهما.

وفي الثانية، تابع نادال الثاني في الدورة والأول في العالم سابقًا انطلاقته القوية وأكد تفوقه على لورنتسي بفوز سهل 6-1 و6-1 في 66 دقيقة.

وكان نادال بطل عامي 2005 و2013، استهل مشواره في الدورة بفوز سهل أيضاً على الألماني ميشا زفيريف 6-4 و6-3.

ويلتقي نادال في الدور ربع النهائي مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الصاعد من التصفيات والذي أنهى مغامرة الأسترالي جوردان طومسون الصاعد من التصفيات أيضًا بالفوز عليه 6-4 و3-6 و6-صفر.

وبلغ الدور ذاته الكرواتي مارين سيليتش الثالث في البطولة بفوزه على مواطنه بورنا كوريتش 6-3 و2-6 و6-3 في ساعتين و12 دقيقة.

ويلعب سيليتش في الدور المقبل مع الأميركي ستيف جونسون الفائز على مواطنه أرنستو إسكوبيدو المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (7-5) و6-3.

وواصل النمساوي دومينيك ثييم الرابع في البطولة حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على الفرنسي أدريان مانارينو 7-5 و6-3 في ساعة و21 دقيقة.

ويلتقي ثييم في الدور المقبل مع الأميركي سام كويري الذي أخرج البلجيكي دافيد غوفان الخامس في المنافسات من الدور الثاني بالفوز عليه 6-2 و6-3.

وكان ثييم توج بلقب العام الماضي على حساب الأسترالي برنارد طوميتش الذي خرج من الدور الأول بخسارته أمام يونغ الثلاثاء.

ولدى السيدات، بلغت الكرواتية ميريانا لوسيتس باروني والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش واللاتفية يلينا أوستابنكو والبورتوريكية مونيكا بويغ والأميركية كريستينا ماكهايل المصنفات في المراكز الخمسة الأولى في البطولة على التوالي الدور ربع النهائي.

وفازت لوسيتش باروني الأولى في المنافسات على الأميركية شيلبي روجرز 6-4 و6-4، وملادينوفيتش الثانية على البريطانية هيذر واطسون 7-6 (7-4) و6-7 (5-7) و7-5، وأوستابنكو الثالثة على الأميركية ماديسون برينغل 7-5 و6-4، وبويغ الرابعة وبطلة أولمبياد ريو دي جانيرو على السلوفاكية دانييلا هانتوتشوفا 6-4 و6-4، وماكهايل الخامسة على مواطنتها تايلور تاونسند 6-1 و7-6 (7-5).

وفي الدور المقبل، تلعب لوسيتش باروني مع الفرنسية الأخرى بولين بارمنتييه الفائزة على الألمانية أندريا بتكوفيتش الثامنة في المنافسات 6-4 و3-6 و6-1، وملادينوفيتش مع البلجيكية كيرستن فليبكنز التي تغلبت على الكرواتية آيلا تومليانوفيتش 7-5 ثم بالانسحاب، وأوستابنكو مع الأوكرانية ليسيا تسورنكو السابعة في البطولة والفائزة على الألمانية يوليا جورج 6-1 و2-صفر ثم بالانسحاب، وبويغ مع ماكهايل.

وكانت الأميركية سلون ستيفنز أحرزت اللقب العام الماضي على حساب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا (6-4 و4-6 و7-6 (7-5)، وتغيب اللاعبتان عن نسخة العام الحالي.