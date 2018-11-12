دجوكوفيتش يسقط ايسنر بسهولة

حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي سينهي الموسم في صدارة التصنيف العالمي فوزاًَ سهلاً يوم الاثنين على الأميركي جون ايسنر 6-4 و6-3 في أولى مبارياته في بطولة ختام الموسم للاعبين المحترفين للتنس الجارية في لندن.

ولم يجد الصربي المتوّج خمس مرات بلقب المسابقة (2008 و2012 و2013 و2015 و2016) أي صعوبة في تخطي منافسه الأميركي العملاق (2.08 مترين) والذي يخوض بسن الـ33 عاماً اول مرة بطولة نهاية الموسم.

وتضم المجموعة المعروفة باسم غوغا كويرتن الألماني ألكسندر زفيريف الذي فاز في وقت سابق اليوم على الكرواتي مارين سيليتش.

وكان دجوكوفيتش خسر قبل أسبوع نهائي بطولة باريس للماسترز على نحو مفاجئ امام الروسي كارين خاتشانوف. إلا أن هذه الخسارة جاءت بعد سلسلة مذهلة من الانتصارات لنحو خمسة أشهر ما أثر على مستواه البدني وتسبب له بالتعب.

وأحرز الصربي في آخر خمسة أشهر بطولتي غراند سلام، ويمبلدون والولايات المتحدة، وبطولتي ماسترز فئة الألف، سينسيناتي وشنغهاي.

وأمام ايسنر، حقق دجوكوفيتش كسر إرسال في المجموعة الأولى ومرتين في المجموعة الثانية ليفوز بسهولة تامة. ومنع الصربي منافسه من استخدام سلاح الإرسالات القوية التي يتميز بها، ففرض أسلوبه لا سيما في اللعب الطويل.