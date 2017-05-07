دجوكوفيتش يتطلع إلى تعيين اسم كبير مدرباً له

وقال ديوكوفيتش في تصريحات أدلى بها في مدريد الاحد قبل مشاركته في دورتها للماسترز (ألف نقطة)، "(المدرب الجديد) يجب ان يكون شخصاً خبر تجربتي الحالية التي أمر بها". مشيراً إلى انه سيأخذ الوقت الكافي للاختيار.

وكان دجوكوفيتش صاحب 12 لقباً في البطولات الكبرى "الغراند سلام" انفصل في نهاية 2016 عن مدربه النجم الألماني السابق بوريس بيكر بعد سنتين تولى فيهما الاشراف عليه، في حين ان فايدا (52 سنة) رافقه في كل نجاحاته منذ 2006، وعمل ايضاً في فريق بيكر قبل خلافته في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

ولم يحرز دجوكوفيتش لقباً كبيراً منذ قرابة سنة. وهو خسر نهائي بطولة الولايات المتحدة، اخر البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك امام السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وخسر مركزه الأوّل في لائحة التصنيف العالمي لمصلحة البريطاني اندي موراي.

واقتصرت انجازات دجوكوفيتش منذ الصيف الماضي على احراز دورة الدوحة القطرية في بداية الموسم الحالي. وأخفق بعدها في بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الكبرى، اذ خرج من الدور الثاني امام الأوزبكي دينيس ايستومين المصنف 117.

واضاف دجوكويفتش "قمت بالتغيير لأني لم اصب تحسناً في الأشهر الستة الاخيرة (...) لا أريد البقاء من دون مدرب فترة طويلة. انا واثق ان الطرق الصعبة ستوصلني إلى نهايات سعيدة اتطلع اليها".

ويرافق دجوكوفيتش في دورة مدريد شقيقه والإسباني بيبي ايماز الذي يتولى اعداده ذهنياً منذ 2012.