دجوكوفيتش يؤكد الانفصال عن أغاسي وستيبانيك



ووضع دجوكوفيتش حدا لموسم 2017 بخروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون بسبب إصابة في المرفق، وعاد للملاعب في بداية 2018 لكنه لم يكن موفقا حتى الآن، إذ خرج المتوج بـ12 لقبا في الغراند سلام من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا، قبل إجراء عملية جراحية طفيفة.

وعاد دجوكوفيتش مجددا إلى المنافسات في دورة انديان ويلز، أولى دورات الماسترز للألف نقطة للماسترز، لكنه خسر مباراته الأولى في الدور الثاني على يد الياباني المغمور دانيال تارو، ثم لقي المصير نفسه في دورة ميامي للماسترز بخسارته الأسبوع الماضي أمام الفرنسي بونوا بير.

والأربعاء، أعلن فريق العلاقات العامة التابع للنجم الصربي "بعد دورة ميامي، قرر نوفاك دجوكوفيتش ومدربه راديك ستيبانيك إنهاء تعاونهما. كما انتهى التعاون بين نوفاك وأندريه أغاسي".

أضاف البيان "يظل نوفاك مركّزًا ومتحمسا للعودة بشكل أقوى وأكثر مرونة بعد فترة توقف طويلة بسبب الإصابات التي أثرت على ثقته وأسلوب لعبه"، متابعا "سيمضي دجوكوفيتش إجازته القصيرة مع عائلته ليبدأ استعداداته لموسم الملاعب الترابية والدورات المقبلة"، دون تحديد مدربه المستقبلي.

وكان أغاسي قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي وضع حد لمهمته كمدرب لدجوكوفيتش. وقال النجم الأميركي السابق الفائز بثمانية ألقاب في بطولات الغراند سلام، في رسالة نقلتها شبكة "اي اس بي ان" الأميركية، "حاولت مساعدة نوفاك بأفضل طريقة ممكنة. وجدنا في أغلب الأحيان أنفسنا متوافقين على عدم التفاهم. لا أتمنى له سوى الأفضل لمستقبله".

وبدأ أغاسي (47 عاما) الإشراف على دجوكوفيتش العام الماضي قبيل بطولة رولان غاروس الفرنسية، حيث خرج الصربي من الدور ربع النهائي.

وفي العام قبل الماضي، انفصل دجوكوفيتش عن مدربيه الألماني بوريس بيكر والسلوفاكي ماريان فايدا، فتعاقد مع ستيبانيك ثم أغاسي.

