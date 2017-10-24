دجوكوفيتش وفافرينكا يعودان من بوابة دورة "أبوظبي"

وأكد المنظمون الثلاثاء أن دجوكوفيتش الفائز بـ 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وفافرينكا المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة سينضمان إلى الإسباني رافاييل نادال الأول عالميا في الدورة المقررة بين 28 و30 كانون الأول/ديسمبر.

ويغيب الصربي (30 عاما) عن الملاعب منذ تموز/يوليو الماضي بسبب إصابة في الكوع.

وكان الصربي المصنف سابعا عالميا حاليا والأول سابقا، قد انسحب من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الكبرى للموسم، أمام التشيكي توماس برديتش، بسبب هذه الإصابة التي يعاني منها منذ نحو عام ونصف العام.

من جهته، كان فافرينكا (32 عاما) انسحب من بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، والتي أحرز لقبها عام 2016، للخضوع لعملية جراحية في ركبته.