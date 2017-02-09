خروج تييم من الدور الثاني لدورة صوفيا

وكان تييم يخوض مباراته الأولى في الدورة بعدما أعفي المصنفون الأربعة الأوائل من خوض الدور الأول.

ويلتقي باسيلاشفيلي في مباراته المقبلة ضمن الدور ربع النهائي السلوفاكي مارتن كليزان الثامن في المسابقة الفائز على الألماني دانيال براندز 7-6 (7-3) و6-2.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضاً البلغاري غريغور ديميتروف الثالث في البطولة بصعوبة بفوزه على البولندي ييري يانوفيتش 4-6 و6-3 و7-5.

ويلاقي ديميتروف في مباراته المقبلة الصربي فيكتور ترويسكي الفائز على الهولندي روبن هازه 2-6 و6-4 و7-6 (7-3).

كما تأهل جيل مولر من لوكسمبورغ بفوزه على الروسي ميخائيل يوجني 6-3 و7-5، وسيواجه الإسباني روبرتو أغوت حامل اللقب الفائز الأربعاء على سيدريك-مارسيل شتيبه.

وحذا البلجيكي ستيف دارسيس حذوهم بفوزه على الإيطالي أندرياس سيبي 6-3، و7-5. وستكون مباراته في ربع النهائي ضد البلجيكي دافيد غوفان الثاني الذي تأهل الأربعاء على حساب المولدافي رادو البوت.