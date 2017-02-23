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تييم إلى ربع نهائي ريو دي جانيرو

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تأهل النمساوي دومينيك تييم المصنف ثانياً في البطولة إلى ربع نهائي دورة ريو دي جانيرو الدولية لكرة المضرب، بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش 6-2 و7-5.

ويلتقي تييم في ربع النهائي مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الفائز على مواطنه فيديريكو ديلبونيس 6-4 و7-6 (7-1).

وبلغ الدور ذاته الإسباني ألبرت راموس الخامس في البطولة بفوزه على الإيطالي فابيو فونييني 6-2 و6-3، وسيلتقي الأرجنتيني نيكولاس كيكر الفائز على البلجيكي آرثر دي غريف 6-3 و6-3.

وكان الأوروغوياني بابلو كويفاس أحرز اللقب العام الماضي بفوزه في النهائي على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-7 (5-7) و4-6، لكنه سقط عند الحاجز الأول في الدورة الحالية بخسارته أمام دي غريف.
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