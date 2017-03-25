تومليانوفيتش تخرج من ميامي

كما ودعت البولندية إنييسكا رادفانسكا المصنفة خامسة في البطولة من الدور الثالث بخسارتها القاسية أمام الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني السادسة والعشرين صفر-6 و3-6.

وأضافت رادفانسكا، الفائزة بلقب هذه الدورة عام 2012، هذه النتيجة المخيبة إلى تلك التي اختبرتها في مشاركتها السابقة خلال دورة إنديان ويلز حيث ودعت من الدور ذاته على يد الصينية بينغ شواي، وهي التي انتهى مشوارها في الدور الثاني لبطولة أستراليا ودورة الدوحة ثم في ثمن نهائي دورة دبي.

وتبقى أفضل نتيجة لرادفانسكا هذا الموسم وصولها إلى نهائي دورة سيدني حيث خسرت أمام البريطانية جوهانا كونتا.

وفي المقابل، بلغت الإسبانية غاربيني موغوروتسا السادسة في البطولة وبطلة رولان غاروس لعام 2016 الدور الرابع بفوزها على الصينية جانغ شواي الثلاثين 4-6 و6-2 و6-2، لتواجه الدنماركية كارولين فوزنياكي الثانية عشرة في البطولة أو الرومانية سورانا سيرستيا.