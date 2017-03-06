تصنيف سيدات التنس: ويليامز مستريحة في الصدارة

وحافظت وليامز على تفوقها في القمة على النجمة الألمانية أنجليك كيربر والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين الموافق السادس من أذار/مارس 2017 كما يلي:

الأميركية سيرينا وليامز في المركز الأول برصيد 7780 نقطة

الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 7405 نقاط

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 5640 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5172 نقطة

السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا في المركز الخامس برصيد 5075 نقطة

البولندية إنييسكا رادفانسكا في المركز السادس برصيد 4670 نقطة

الإسبانية غاربين موغوروزا في المركز السابع برصيد 4585 نقطة

الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا في المركز الثامن برصيد 3915 نقطة

الأميركية ماديسون كيز في المركز التاسع برصيد 3897 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز العاشر برصيد 3795 نقطة.