تصنيف سيدات التنس: ويليامز مستريحة في الصدارة
واصلت النجمة الأميركية سيرينا وليامز هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.
وحافظت وليامز على تفوقها في القمة على النجمة الألمانية أنجليك كيربر والتشيكية كارولينا بليسكوفا.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين الموافق السادس من أذار/مارس 2017 كما يلي:
الأميركية سيرينا وليامز في المركز الأول برصيد 7780 نقطة
الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 7405 نقاط
التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 5640 نقطة
الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5172 نقطة
السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا في المركز الخامس برصيد 5075 نقطة
البولندية إنييسكا رادفانسكا في المركز السادس برصيد 4670 نقطة
الإسبانية غاربين موغوروزا في المركز السابع برصيد 4585 نقطة
الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا في المركز الثامن برصيد 3915 نقطة
الأميركية ماديسون كيز في المركز التاسع برصيد 3897 نقطة
الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز العاشر برصيد 3795 نقطة.