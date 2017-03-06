تصنيف رجال التنس: موراي يعزز ريادته

ورفع موراي، الذي توج أمس الأول السبت بلقب بطولة دبي، رصيده من 11540 نقطة إلى 12040 نقطة في المركز الأول كما رفع الصربي نوفاك دجوكوفيتش صاحب المركز الثاني رصيده إلى 9825 نقطة.

وصعد الكرواتي مارين سيليتش إلى المركز السابع على حساب الفرنسي جو-ولفريد تسونغا الذي تراجع إلى المركز الثامن.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الاثنين الموافق السادس من أذار/مارس 2017 كما يلي:

البريطاني آندي موراي في المركز الأول برصيد 12040 نقطة

الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 9825 نقطة

السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الثالث برصيد 5195 نقطة

الكندي ميلوس راونيتش في المركز الرابع برصيد 5080 نقطة

الياباني كي نيشيكوري في المركز الخامس برصيد 4730 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز السادس برصيد 4415 نقطة

الكرواتي مارين سيليتش في المركز السابع برصيد 3590 نقاط

الفرنسي جو-ولفريد تسونغا في المركز الثامن برصيد 3480 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز التاسع برصيد 3375 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز العاشر برصيد 3305 نقاط.