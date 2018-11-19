تصنيف المحترفين: دجوكوفيتش يبتعد في الصدارة وزفيريف رابعا

وقلص زفيريف الذي تغلب في البطولة على كل من السويسري روجيه فيدرر الثالث والصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول في نصف النهائي والنهائي على التوالي، الفارق الى 35 نقطة مع فيدرر.

وابتعد دجوكوفيتش في الصدارة عن الإسباني رافايل نادال الذي لم يشارك بدوره في البطولة بداعي الإصابة بفارق 1565 نقطة، علما ان الصربي كان ضامنا إنهاء السنة في المركز الأول، بعدما كان في القسم الأول من 2018 في المركز الـ 22 بداعي الغياب بسبب إصابة، قبل أن يحقق نتائج كبيرة بعد عودته أبرزها فوزه ببطولتين في "الغراند سلام" في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.



- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9045 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7480

3- السويسري روجيه فيدرر 6420

4- الألماني ألكسندر زفيريف 6385

5- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5300

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4710

7- الكرواتي مارين سيليتش 4250

8- النمسوي دومينيك تييم 4095

9- الياباني كي نيشيكوري 3590

10- الأميركي جون إيسنر 3155