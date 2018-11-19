العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
تنس

تصنيف المحترفين: دجوكوفيتش يبتعد في الصدارة وزفيريف رابعا

من قبل

انتزع الألماني ألكسندر زفيريف (21 عاما) الفائز الأحد ببطولة الماسترز الختامية لموسم كرة المضرب في لندن، المركز الرابع في لائحة تصنيف اللاعبين المحترفين الصادرة الاثنين من الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي لم يشارك في البطولة بداعي الإصابة.

Reuters

وقلص زفيريف الذي تغلب في البطولة على كل من السويسري روجيه فيدرر الثالث والصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول في نصف النهائي والنهائي على التوالي، الفارق الى 35 نقطة مع فيدرر.

وابتعد دجوكوفيتش في الصدارة عن الإسباني رافايل نادال الذي لم يشارك بدوره في البطولة بداعي الإصابة بفارق 1565 نقطة، علما ان الصربي كان ضامنا إنهاء السنة في المركز الأول، بعدما كان في القسم الأول من 2018 في المركز الـ 22 بداعي الغياب بسبب إصابة، قبل أن يحقق نتائج كبيرة بعد عودته أبرزها فوزه ببطولتين في "الغراند سلام" في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.
                  
- تصنيف العشرة الأوائل:
1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش          9045 نقطة
2- الإسباني رافايل نادال            7480
3- السويسري روجيه فيدرر            6420      
4- الألماني ألكسندر زفيريف          6385
5-  الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو  5300
6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون      4710
7- الكرواتي مارين سيليتش           4250
8- النمسوي دومينيك تييم            4095
9- الياباني كي نيشيكوري            3590
10- الأميركي جون إيسنر              3155

نوفاك دجوكوفيتش ألكسندر زفيريف
السابق الصحف الألمانية تحيي إنجاز زفي
اقرأ
الصحف الألمانية تحيي إنجاز زفيريف "الملك الجديد لكرة المضرب"
التالي