تصنيف المحترفين - ثبات في المراكز العشر الأوائل

ولم يشهد الأسبوع الماضي دورات في فئة الرجال، واقتصرت مشاركة عدد من اللاعبين على بطولة كأس ديفيس للمنتخبات.

ويتصدر البريطاني أندي موراي الترتيب برصيد 11540 نقطة، بفارق 1715 نقطة عن الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- البريطاني أندي موراي 11540 نقطة.

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9825 نقطة.

3- السويسري ستانيسلاف فافرينكا 5695 نقطة.

4- الكندي ميلوس راونيتش 4930 نقطة.

5- الياباني كي نيشيكوري 4830 نقطة.

6- الإسباني رافاييل نادال 4385 نقطة.

7- الكرواتي مارين سيليتش 3560 نقطة.

8- النمساوي دومينيك ثييم 3505 نقطة.

9- الفرنسي غايل مونفيس 3445 نقطة.

10- السويسري روجيه فيدرر 3260 نقطة.