إلى ذلك، احتفظ الإسباني رافايل نادال بالصدارة، أمام كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر الذي حافظ على رصيده من النقاط بإحرازه لقب دورة بازل السويسرية في مسقط رأسه للمرة التاسعة في تاريخه، رافعاً عدد ألقابه في دورات المحترفين إلى 99.

أما وصيف فيدرر في بازل الروماني ماريوس كوبيل فتقدم 33 مركزاً ليحتل المركز 60، وهو الأفضل في مسيرته.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافايل نادال 7660 نقطة

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7445

3- السويسري روجيه فيدرر 6260

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5460

5- الألماني ألكسندر زفيريف 5115

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4230

7- الكرواتي مارين سيليتش 4050

8- النمسوي دومينيك تييم 3825

9- الأميركي جون إيسنر 3425

10- البلغاري غريغور ديميتروف 3335

