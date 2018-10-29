العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
تنس

تصنيف المحترفين: أندرسون سادساً والصدارة في عهدة نادال

من قبل

تقدم الجنوب إفريقي كيفن أندرسون مركزين ليصبح سادس التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الاثنين، بعد جمعه 500 نقطة من دورة فيينا النمساوية التي أحرز لقبها الأحد، وهو الأول له في هذه الفئة.

Reuters

إلى ذلك، احتفظ الإسباني رافايل نادال بالصدارة، أمام كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر الذي حافظ على رصيده من النقاط بإحرازه لقب دورة بازل السويسرية في مسقط رأسه للمرة التاسعة في تاريخه، رافعاً عدد ألقابه في دورات المحترفين إلى 99.

أما وصيف فيدرر في بازل الروماني ماريوس كوبيل فتقدم 33 مركزاً ليحتل المركز 60، وهو الأفضل في مسيرته.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافايل نادال         7660 نقطة
2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش     7445
3- السويسري روجيه فيدرر       6260
4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو  5460
5- الألماني ألكسندر زفيريف        5115
6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون     4230
7- الكرواتي مارين سيليتش          4050
8- النمسوي دومينيك تييم           3825
9- الأميركي جون إيسنر            3425
10- البلغاري غريغور ديميتروف     3335   
 

كيفن أندرسون
السابق تصنيف المحترفات: سفيتولينا تتق
اقرأ
تصنيف المحترفات: سفيتولينا تتقدم إلى المركز الرابع
التالي