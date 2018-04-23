تصنيف المحترفين: ألكسندر زفيريف ثالثاً وتقدم كبير لنيشيكوري

وبلغ زفيريف نصف نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز، الأولى على الملاعب الترابية، قبل أن يخسر أمام الياباني كي نيشيكوري السبت.

واحتفظ الإسباني رافاييل نادال بالمركز الأول بعد إحرازه لقبه الحادي عشر في مونتي كارلو، أمام السويسري روجيه فيدرر الثاني الذي فضل عدم المشاركة في موسم الدورات على الملاعب الترابية على غرار العام الماضي.

وقفز نيشيكوري بدوره 14 مركزاً وبات في المركز الثاني والعشرين.

وتراجع تصنيف نيشيكوري، الرابع عالمياً سابقاً، بعد غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في الرسغ الأيمن تعرض لها في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولدى المحترفات، لم يطرأ أي تعديل على لائحة اللاعبات العشر الأوليات، فاحتفظت الرومانية سيمونا هاليب بالمركز الأول أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي والإسبانية غاربيني موغوروتسا.

- ترتيب المصنفين العشرة الأوائل -

1- الإسباني رافاييل نادال 8770 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 8670

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5195

4- الكرواتي مارين سيليتش 4985

5- البلغاري غريغور ديميتروف 4950

6- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4470

7- النمساوي دومينيك تييم 3775

8- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3390

9- الأميركي جون ايسنر 3125

10- البلجيكي دافيد غوفان 2930

- ترتيب المصنفات العشر الأوليات -

1- الرومانية سيمونا هاليب 8140 نقطة

2- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 6790

3- الإسبانية غاربيبي موغوروتسا 6065

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5630

5- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5307

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4730

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4615

8- الأميركية فينوس وليامس 4276

9- الأميركية سلون ستيفنز 3938

10- التشيكية بترا كفيتوفا 3271



