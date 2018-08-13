تصنيف المحترفات: هاليب تبتعد في الصدارة
وسعت الرومانية سيمونا هاليب الفارق في صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات في كرة المضرب إلى 1926 نقطة عن منافستها المباشرة الدنماركية كارولاين فوزنياكي، وذلك بعد تتويجها بدورة مونتريال الكندية الأحد.
في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:
1 - الرومانية سيمونا هاليب 8061 نقطة
2 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي 6135
3 - الأميركية سلون ستيفنز 5727
4 - الألمانية أنجيليك كيربر 5255
5 - الفرنسية كارولين غارسيا 4680
6- التشيكية بترا كفيتوفا 4550
7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4470
8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4395
9- الاسبانية غاربيني موغوروتسا 4345
10 - الألمانية يوليا غورغيس 3905
تصنيفات محترفات كرة المضرب
التصنيف العالمي لمحترفات التنس