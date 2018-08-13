تصنيف المحترفات: هاليب تبتعد في الصدارة

August 13, 2018 13:10 وسعت الرومانية سيمونا هاليب الفارق في صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات في كرة المضرب إلى 1926 نقطة عن منافستها المباشرة الدنماركية كارولاين فوزنياكي، وذلك بعد تتويجها بدورة مونتريال الكندية الأحد.