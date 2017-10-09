تصنيف المحترفات: هاليب أول رومانية في صدارة الترتيب

وكانت الرومانية البالغة 26 عاماً، دخلت في المراكز الخمسة الاولى في 17 آذار/مارس 2014 ولم تخرج من هذا النادي على الاطلاق. وفي رصيد هاليب 15 لقباً في دورات كرة المضرب، الا انها تفتقد للقب في البطولات الكبرى "غراند سلام"، علما انها خسرت رولان غاروس الفرنسية مرتين عامي 2014 و2017.



- ترتيب العشر الأوليات:

1- الرومانية سيمونا هاليب 6175

2- الاسبانية غاربيني موغوروتسا 6135

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5605

4- الاوكرانية إيلينا سفيتولينا 5665

5- الاميركية فينوس وليامس 4652

6- الدنماركية كارولين فوزنياكي 4640

7- اللاتفية يلينا اوستابنكو 4510

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4005

9- الفرنسية كارولين غارسيا 3860

10- البريطانية جوهانا كونتا 3795

